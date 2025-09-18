fechar
Recife recebe a primeira edição da Imersão Renascimento Energético

A Imersão Renascimento Energético chega ao Recife com práticas de autoconhecimento, equilíbrio emocional e fortalecimento da energia vital

Por Catêrine Costa Publicado em 18/09/2025 às 21:50
Recife recebe a primeira edição da Imersão Renascimento Energético

O Recife recebe nos dias 15 e 16 de novembro, das 9h às 18h no sábado e das 8h30 às 17h no domingo, a primeira edição da Imersão Renascimento Energético, evento voltado ao autoconhecimento, equilíbrio emocional e fortalecimento da energia vital. A vivência será realizada na Casa 103, em Casa Forte, conduzida pelos terapeutas Andrei Yshii (SP) e Nara Morais (SE/PE).

O encontro reúne técnicas energéticas, práticas corporais e experiências de autodescoberta, com atividades como breathwork, bioenergética, passes energéticos, dança terapêutica, círculos energéticos e renascimento. Entre as vivências opcionais está a imersão no gelo, que trabalha resistência e revitalização da energia. Segundo os facilitadores, a imersão contribui para expansão da consciência, desenvolvimento da intuição, aumento da imunidade, redução do estresse e fortalecimento da presença pessoal.

O evento ainda inclui café da manhã, coffee breaks, certificado de participação e acompanhamento online após a imersão. Com mais de 50 edições realizadas em todo o Brasil, Andrei Yshii conduz os processos de autotransformação, enquanto Nara Morais oferece suporte personalizado aos participantes.

Para inscrição e mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (11) 96207-1111 (Andrei) e (79) 99911-8576 (Nara).

Serviço

Evento: Imersão Renascimento Energético

Data: 15 e 16 de novembro

Local: Casa 103 – Casa Forte, Recife

Horários: 15/11 (9h às 18h) | 16/11 (8h30 às 17h)

Instagram: @andrei.yshii_re | @nara.terapias

