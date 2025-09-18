Recife recebe a primeira edição da Imersão Renascimento Energético

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Imersão Renascimento Energético chega ao Recife com práticas de autoconhecimento, equilíbrio emocional e fortalecimento da energia vital

O Recife recebe nos dias 15 e 16 de novembro, das 9h às 18h no sábado e das 8h30 às 17h no domingo, a primeira edição da Imersão Renascimento Energético, evento voltado ao autoconhecimento, equilíbrio emocional e fortalecimento da energia vital. A vivência será realizada na Casa 103, em Casa Forte, conduzida pelos terapeutas Andrei Yshii (SP) e Nara Morais (SE/PE).

O encontro reúne técnicas energéticas, práticas corporais e experiências de autodescoberta, com atividades como breathwork, bioenergética, passes energéticos, dança terapêutica, círculos energéticos e renascimento. Entre as vivências opcionais está a imersão no gelo, que trabalha resistência e revitalização da energia. Segundo os facilitadores, a imersão contribui para expansão da consciência, desenvolvimento da intuição, aumento da imunidade, redução do estresse e fortalecimento da presença pessoal.

O evento ainda inclui café da manhã, coffee breaks, certificado de participação e acompanhamento online após a imersão. Com mais de 50 edições realizadas em todo o Brasil, Andrei Yshii conduz os processos de autotransformação, enquanto Nara Morais oferece suporte personalizado aos participantes.

Para inscrição e mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (11) 96207-1111 (Andrei) e (79) 99911-8576 (Nara).