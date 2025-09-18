Clube das Pás recebe a 26ª edição do Baile do Forrobodó nesta sexta (19) com shows de Irah Caldeira
Uma das festas mais queridas do forró tradicional recifense estreia no Clube das Pás com shows, aulão de dança e muita celebração cultural
A programação conta com dois grandes shows reunindo forrozeiros e amantes da cultura nordestina. Entre as atrações da noite está a cantora Irah Caldeira e banda, que não esconde a alegria de subir ao palco do Clube das Pás. “Cantar neste lugar é um sonho realizado. O Clube das Pás tem uma energia única, é um dos palcos mais festivos da cidade e carrega a história da nossa música. Vai ser uma noite de muita emoção e forró da melhor qualidade”, afirma a cantora.
A casa recebe ainda o cantor Marcelo Mimoso, diretamente do Rio de Janeiro. Ele faz sua estreia no evento com um dos mais elogiados espetáculos de forró pé de serra do país e promete uma noite especial.
Para aquecer ainda mais o público, um animado aulão de dança abre a pista, seguido de uma seleção especial do DJ Max Lima, que garante a festa até o último acorde.
Evento: 26ª edição do Baile do Forrobodó
Atrações: Irah Caldeira, Marcelo Mimoso e DJ Max Lima
Data: Sexta, 19 de setembro de 2025
Horário: 20h
Local: Clube das Pás — Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife
Ingressos: R$ 45,00 (4º lote). Compra antecipada disponível pela plataforma Shotgun — link na bio do Instagram @forrobodorecife ou via Pix: 81 99974-2747.
Informações: (81) 99411-2043Ver Instagram @forrobodorecife