Clube das Pás recebe a 26ª edição do Baile do Forrobodó nesta sexta (19) com shows de Irah Caldeira

Uma das festas mais queridas do forró tradicional recifense estreia no Clube das Pás com shows, aulão de dança e muita celebração cultural

Por Catêrine Costa Publicado em 18/09/2025 às 19:02
Irah Caldeira
Irah Caldeira - Crédito: Flavinha Lima

A programação conta com dois grandes shows reunindo forrozeiros e amantes da cultura nordestina. Entre as atrações da noite está a cantora Irah Caldeira e banda, que não esconde a alegria de subir ao palco do Clube das Pás. “Cantar neste lugar é um sonho realizado. O Clube das Pás tem uma energia única, é um dos palcos mais festivos da cidade e carrega a história da nossa música. Vai ser uma noite de muita emoção e forró da melhor qualidade”, afirma a cantora.

A casa recebe ainda o cantor Marcelo Mimoso, diretamente do Rio de Janeiro. Ele faz sua estreia no evento com um dos mais elogiados espetáculos de forró pé de serra do país e promete uma noite especial.

Para aquecer ainda mais o público, um animado aulão de dança abre a pista, seguido de uma seleção especial do DJ Max Lima, que garante a festa até o último acorde.

Serviço

Evento: 26ª edição do Baile do Forrobodó

Atrações: Irah Caldeira, Marcelo Mimoso e DJ Max Lima

Data: Sexta, 19 de setembro de 2025

Horário: 20h

Local: Clube das Pás — Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife

Ingressos: R$ 45,00 (4º lote). Compra antecipada disponível pela plataforma Shotgun — link na bio do Instagram @forrobodorecife ou via Pix: 81 99974-2747.

Informações: (81) 99411-2043

Ver Instagram @forrobodorecife

