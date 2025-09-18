Clube das Pás recebe a 26ª edição do Baile do Forrobodó nesta sexta (19) com shows de Irah Caldeira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma das festas mais queridas do forró tradicional recifense estreia no Clube das Pás com shows, aulão de dança e muita celebração cultural

A programação conta com dois grandes shows reunindo forrozeiros e amantes da cultura nordestina. Entre as atrações da noite está a cantora Irah Caldeira e banda, que não esconde a alegria de subir ao palco do Clube das Pás. “Cantar neste lugar é um sonho realizado. O Clube das Pás tem uma energia única, é um dos palcos mais festivos da cidade e carrega a história da nossa música. Vai ser uma noite de muita emoção e forró da melhor qualidade”, afirma a cantora.

A casa recebe ainda o cantor Marcelo Mimoso, diretamente do Rio de Janeiro. Ele faz sua estreia no evento com um dos mais elogiados espetáculos de forró pé de serra do país e promete uma noite especial.

Para aquecer ainda mais o público, um animado aulão de dança abre a pista, seguido de uma seleção especial do DJ Max Lima, que garante a festa até o último acorde.