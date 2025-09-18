Cinema São Luiz tem sessão gratuita de filme inclusivo no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
Sessão gratuita de filme inclusivo acontece no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, promovido pela SJDH em parceria com o Cinema São Luiz
Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, será realizada sessão gratuita do filme pernambucano “Seu Cavalcanti”, dirigido por Leonardo Lacca.
A exibição acontece no próximo domingo, às 16h, e será totalmente acessível, incluindo audiodescrição, interpretação em Libras diretamente na tela e legendas descritivas.
A rota de lazer, promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH) em parceria com o Cinema São Luiz, reforça o compromisso com a acessibilidade e inclusão, levando usuários do PE CONDUZ do RMR, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Timbaúba, que serão conduzidos de suas casas para o Cinema. E também será aberta e gratuita para qualquer pessoa com deficiência e acompanhante.
A rota garante que pessoas com diferentes tipos de deficiência possam desfrutar da experiência cinematográfica com autonomia e inclusão. A atividade é aberta a todas as pessoas com deficiência que queiram participar, com direito a um acompanhante.
Não é necessário retirar ingressos antecipadamente, basta chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. A entrada será por ordem de chegada até a lotação da sala de 392 lugares.
A ação faz parte das iniciativas da SJDH para promover o acesso à cultura e ao lazer de forma inclusiva, celebrando as conquistas e reforçando a luta pelos direitos das pessoas com deficiência em Pernambuco.
Segundo a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueiredo, a iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com a pauta da inclusão: “O Governo de Pernambuco, por meio da SJDH, tem trabalhado para garantir o direito das pessoas com deficiência de viverem com autonomia e participarem plenamente da sociedade. Promover acessibilidade, fortalecer políticas públicas e ampliar o acesso à cultura e ao lazer são passos fundamentais para construirmos um estado mais justo, inclusivo e com oportunidades para todos.”
O superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervásio, destaca a importância simbólica da atividade: “Mais do que uma ida ao cinema, esta rota representa um gesto de reconhecimento e valorização das pessoas com deficiência. É um momento de lazer, mas também de reafirmação do nosso compromisso com a inclusão, com a quebra de barreiras e com o fortalecimento da luta por direitos.”
O filme acompanha a história de Seu Cavalcanti, um homem de mais de 90 anos com uma saúde de ferro. Desde o início dos anos 2000, o cineasta Leonardo Lacca registra o cotidiano do avô, revelando a figura marcante que tanto o inspirou profissionalmente. Quando Seu Cavalcanti se vê diante de um desafio que ameaça sua autonomia, o longa acompanha sua trajetória para reconquistar a independência e o prestígio na sociedade.
Um dos usuários do PE Conduz que participará da atividade, Israel Miguel Martins, celebrou a oportunidade de viver essa experiência inédita: “Essa é a minha primeira vez no Cinema São Luiz, estou muito feliz.
O PE Conduz já era ótimo e ficou ainda melhor, Paulinha a coordenadora e a equipe fazem toda a diferença, ela organiza as rotas, avisa pelo WhatsApp e sempre trata a gente com muita dignidade e amor pelo que faz. Depois que a governadora Raquel Lyra e a vice Priscila Krause assumiram, o PE Conduz melhorou muito e vem fazendo a diferença para a gente pessoa com deficiência, porque é muito difícil andar de ônibus, principalmente para quem precisa de acompanhante. Dou nota 10 para essa gestão!”