Cinema São Luiz tem sessão gratuita de filme inclusivo no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sessão gratuita de filme inclusivo acontece no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, promovido pela SJDH em parceria com o Cinema São Luiz

Clique aqui e escute a matéria

Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, será realizada sessão gratuita do filme pernambucano “Seu Cavalcanti”, dirigido por Leonardo Lacca.

A exibição acontece no próximo domingo, às 16h, e será totalmente acessível, incluindo audiodescrição, interpretação em Libras diretamente na tela e legendas descritivas.

A rota de lazer, promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH) em parceria com o Cinema São Luiz, reforça o compromisso com a acessibilidade e inclusão, levando usuários do PE CONDUZ do RMR, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Timbaúba, que serão conduzidos de suas casas para o Cinema. E também será aberta e gratuita para qualquer pessoa com deficiência e acompanhante.

A rota garante que pessoas com diferentes tipos de deficiência possam desfrutar da experiência cinematográfica com autonomia e inclusão. A atividade é aberta a todas as pessoas com deficiência que queiram participar, com direito a um acompanhante.

Não é necessário retirar ingressos antecipadamente, basta chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. A entrada será por ordem de chegada até a lotação da sala de 392 lugares.

A ação faz parte das iniciativas da SJDH para promover o acesso à cultura e ao lazer de forma inclusiva, celebrando as conquistas e reforçando a luta pelos direitos das pessoas com deficiência em Pernambuco.

Segundo a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueiredo, a iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com a pauta da inclusão: “O Governo de Pernambuco, por meio da SJDH, tem trabalhado para garantir o direito das pessoas com deficiência de viverem com autonomia e participarem plenamente da sociedade. Promover acessibilidade, fortalecer políticas públicas e ampliar o acesso à cultura e ao lazer são passos fundamentais para construirmos um estado mais justo, inclusivo e com oportunidades para todos.”

O superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervásio, destaca a importância simbólica da atividade: “Mais do que uma ida ao cinema, esta rota representa um gesto de reconhecimento e valorização das pessoas com deficiência. É um momento de lazer, mas também de reafirmação do nosso compromisso com a inclusão, com a quebra de barreiras e com o fortalecimento da luta por direitos.”



O filme acompanha a história de Seu Cavalcanti, um homem de mais de 90 anos com uma saúde de ferro. Desde o início dos anos 2000, o cineasta Leonardo Lacca registra o cotidiano do avô, revelando a figura marcante que tanto o inspirou profissionalmente. Quando Seu Cavalcanti se vê diante de um desafio que ameaça sua autonomia, o longa acompanha sua trajetória para reconquistar a independência e o prestígio na sociedade.

Um dos usuários do PE Conduz que participará da atividade, Israel Miguel Martins, celebrou a oportunidade de viver essa experiência inédita: “Essa é a minha primeira vez no Cinema São Luiz, estou muito feliz.

O PE Conduz já era ótimo e ficou ainda melhor, Paulinha a coordenadora e a equipe fazem toda a diferença, ela organiza as rotas, avisa pelo WhatsApp e sempre trata a gente com muita dignidade e amor pelo que faz. Depois que a governadora Raquel Lyra e a vice Priscila Krause assumiram, o PE Conduz melhorou muito e vem fazendo a diferença para a gente pessoa com deficiência, porque é muito difícil andar de ônibus, principalmente para quem precisa de acompanhante. Dou nota 10 para essa gestão!”