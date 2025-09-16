Pátio de São Pedro recebe desfile da oficina Inclusão e Diversidade na Moda nesta quinta (18)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Pátio de São Pedro, no bairro de São José, na região central do Recife, será transformado numa grande passarela na próxima quinta-feira, 18 de setembro, a partir das 18h, para a realização do desfile de conclusão da oficina Inclusão e Diversidade na Moda: Sonhos que se realizam numa passarela. Dezoito alunas vão mostrar o que aprenderam nas aulas com a veterana e pioneira das passarelas de moda do Recife, Marta Reis.

O desfile abre a noite festiva no pátio, que receberá a Quinta Nagô, evento mensal promovido pelo Afoxé Oyá Alaxé, parceiro da oficina. No local haverá um ponto de arrecadação de alimentos para serem doados à Casa do Pão, situada no bairro de Santo Antônio, instituição que oferece refeições a pessoas em situação de rua. A organização solicita que cada pessoa colabore com 1kg de alimento não perecível.

A oficina é a realização do sonho de Marta Reis, modelo com 40 anos de trajetória nas passarelas da moda e do carnaval, de compartilhar esse conhecimento com jovens da periferia do Recife. A oportunidade veio ao aprovar o projeto da oficina na Política Nacional Aldir Blanc PNAB – Pernambuco da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE).

Aberta a todas as pessoas, a oficina teve como público prioritário integrantes de agremiações culturais do Recife, acostumados a atuar coletivamente, e que agora tiveram a oportunidade de desenvolver suas potencialidades individuais.

“A minha ideia é mostrar a cada uma o seu potencial. E para isso, primeiramente ela tem de se conhecer e se amar. Depois vem a parte técnica da passarela, onde esse amor próprio transborda”, ensina Marta Reis. Para ela, mesmo com o dinamismo no mercado da moda, alguns preceitos são atemporais na profissão de modelo. “O porte, a postura e a elegância no andar são coisas que nunca vão mudar. Por mais descontraído que seja o desfile, o foco sempre será este”, afirma.

Para as alunas, muito mais do que abrir caminhos para a passarela, os ensinamentos apreendidos na oficina servirão para a vida. A estudante Vivianny Lundgren, 23 anos, de Gestão em Recursos Humanos, conta que achava que teria dificuldades na passarela.

“Fiz balé clássico durante muito tempo, mas achei que tinha perdido a postura elegante. Não só não perdi, como vi que os ensinamentos da oficina são importantes também para o trabalho como gestora de RH. Ter uma boa postura e a consciência corporal é importante para a vida”, relata Vivianny, que integra o Pastoril Giselly Andrade, de Água Fria.

Já Mariana Nunes, 24 anos, que canta na Ciranda Rosa Vermelha do Recife e trabalha como modelo desde os 19 anos, viu na oficina a oportunidade de se aperfeiçoar na profissão. “Nunca tinha feito um curso de passarela, aprendi tudo pela internet”, conta.

Depois das aulas com Marta Reis, ela se sente mais preparada para enfrentar os testes. “Nessa área de modelo você tem de se destacar porque a concorrência é grande. Nessa oficina aprendi a olhar mais para mim, me valorizar. Já fiz muitos testes e não passei. Hoje sei que foi insegurança. A aceitação do corpo é muito importante. Agora quando eu pisar na passarela vai ser diferente”.

Vitória Brito, 22 anos, estudante de Farmácia, pretende usar o aprendizado no palco do Pastoril Giselly Andrade. “Esta oficina foi meu primeiro contato com a passarela. Gostei muito e levo o que aprendi para a interpretação da Mestra do Pastoril, uma personagem que impõe sua presença e faz uma entrada triunfal”, afirma.

A oficina Inclusão e Diversidade na Moda: Sonhos que se realizam numa passarela teve início em 2 de setembro, com um total de 24 horas/aula, e foi totalmente gratuita. A realização contou com parceria do Centro de Design do Recife e do Afoxé Oyá Alaxé.

SERVIÇO

Desfile das alunas da oficina Inclusão e Diversidade na Moda

Com Marta Reis e apresentação do Afoxé Oyá Alaxé

Local: Pátio de São Pedro (Bairro de São José - Recife)

Data/hora: Quinta-feira, 18 de setembro, às 18h

Entrada: Gratuita, com arrecadação de 1kg de alimento não perecível para doação à Casa do Pão.