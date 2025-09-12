Feira de Estágios e Empregos conecta estudantes e mercado no Recife
Evento da UniFBV Wyden terá workshops, networking, mais de 200 vagas e atividades de desenvolvimento profissional no dia 25 de setembro.
O estágio continua sendo peça-chave na trajetória acadêmica e profissional dos jovens brasileiros. Uma pesquisa do CIEE em parceria com o Instituto Locomotiva revelou que 75% dos universitários consideram os programas de estágio oferecidos pelas instituições de ensino decisivos no momento da matrícula.
Além disso, 94% enxergam essa experiência como o caminho mais eficaz para conquistar espaço no mercado de trabalho.
Pensando nesse cenário, o Centro Universitário UniFBV Wyden promove, no dia 25 de setembro, a Feira de Estágios e Empregos 2025.2.
O encontro, que começa às 18h, espera receber cerca de 400 visitantes entre alunos e público externo. Ao todo, serão disponibilizadas mais de 200 vagas de estágio e emprego, além de uma programação voltada para troca de experiências e capacitação.
Oportunidades e networking
A feira contará com stands de 15 empresas já confirmadas, incluindo ABRE, CIEE, NUDEP, Central de Talentos, IEL, Red Bull, a hub Nogueira e o escritório de advocacia Queiroz Cavalcanti, grande destaque da edição. Entre as atividades, os participantes terão acesso a workshop de LinkedIn, simulação de entrevistas, palestras inspiradoras e painéis com ex-alunos que hoje são referência em suas áreas.
Outro atrativo é o Speed Mentoring, espaço dedicado a conversas rápidas com profissionais de diversos setores. A proposta é oferecer orientações práticas sobre carreira e mercado, em encontros que podem abrir portas e ampliar conexões.
“O objetivo é trazer uma nova visão para o aluno do que é o mercado de trabalho e como se destacar nele. Ao participar da feira ele pode ir muito além de conseguir apenas uma oportunidade de emprego/estágio, ele consegue ter uma virada de chave em sua vida profissional”, explica Eduarda Gomes, representante da área de carreiras da Wyden em Recife.
Para reforçar essa missão, a programação ainda inclui rodadas de networking, lançamento da plataforma Alumni e até fotos profissionais com maquiagem, garantindo aos estudantes recursos extras para fortalecer sua imagem no mercado.
Ainda segundo Eduarda: ”A Feira de Estágios e Empregos 2025.2 reforça o compromisso da Wyden com o crescimento profissional e o sucesso de seus estudantes”.
Feira de Estágios e Empregos 2025.2
- Data: 25 de setembro de 2025
- Horário: 18h às 21h
- Local: R. Jean Émile Favre, 422 - Imbiribeira, Recife
Entrada gratuita e aberta ao público