Capibaribe Festival 2025: Programação completa com shows, oficinas, conferências e ações ambientais

Confira todas as atividades gratuitas do festival, de 14 de setembro a 08 de novembro, e participe de forma ativa na preservação ambiental

O Capibaribe Festival chega à sua quarta edição com o tema “Do Sertão ao Mar”, ampliando sua atuação entre o sertão e o litoral pernambucano. Em 2025, além do Recife, o festival terá atividades em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, se consolidando como o maior movimento socioambiental de Pernambuco, conectando diferentes ecossistemas em uma agenda integrada de sustentabilidade e reforçando a importância da água como eixo central de vida, cultura e desenvolvimento.

Todas as atividades são gratuitas e acontecem de 14 de setembro a 08 de novembro, com conferência, feira de economia criativa, exposição de arte, shows, Mini Capibaribe, pedalada e mais. Mais informações e links para inscrições podem ser encontrados no site www.capibaribefestival.com e pelo Instagram @capibaribefestival.

Criado em 2022 pela engenheira civil Duda Carvalho e pelo produtor cultural Anderson Pierre, o Capibaribe Festival já impactou positivamente milhares de pessoas na Região Metropolitana do Recife e no Agreste. Este ano, o tema “Do Sertão ao Mar” promove um diálogo entre a bacia do Rio Pajeú, em Serra Talhada, e a bacia do Rio Capibaribe, no Recife, conectando conversas e práticas sobre preservação ambiental e experiências entre pessoas e organizações das duas regiões. Segundo os fundadores, Serra Talhada é referência em Pernambuco na coleta seletiva. Em edições anteriores, o projeto também realizou ações em Vitória de Santo Antão e Poção.

“O Capibaribe Festival chega esse ano expandindo seus horizontes indo até Serra Talhada, no Sertão do Estado. Isso mostra que o Capibaribe quer debater com outras comunidades sobre como melhorar a vida dos bens naturais do nosso Estado. Pernambuco é o centro focal dos debates sobre sustentabilidade e preservação, trazendo a academia, a sociedade civil e mostrando que somos um povo que defende suas riquezas”, afirma Anderson Pierre.

As ações de 2025 já começaram em maio com a limpeza do Rio Capibaribe. Desde a primeira edição, foram coletados mais de 2.175 quilos de resíduos do rio. Além disso, o festival plantou mais de 160 mudas nativas e gerou mais de 400 empregos diretos, injetando R$ 380 mil na economia de Pernambuco.

Atividades e destaques do festival

No dia 11 de setembro, alunos do Colégio Geração Ativa, no Cordeiro, participarão de um concurso para a confecção de um selo comemorativo do festival, que será impresso pela Casa da Moeda do Brasil. Em 2024, os Correios lançaram um selo ambiental em parceria com o festival.

Em 14 de setembro, às 15h, ocorre a Pedalada Sustentável saindo do Parque da Jaqueira, em parceria com a Ameciclo, promovendo mobilidade ativa, integração comunitária e conexão com o território, percorrendo as margens do Rio Capibaribe até o Bairro do Recife.

IV Conferência Água+

De 24 a 26 de setembro, o Museu Cais do Sertão recebe a IV Conferência Água+, reunindo especialistas, setor público e sociedade civil para discutir gestão das águas, mudanças climáticas, transição energética e inovação socioambiental, em preparação para a COP30 em 2025.

Destaques incluem Inamara Mélo (Ministério do Meio Ambiente), Suzana Montenegro (APAC), Antônio dos Anjos Mendes (SISAR Alto Pajeú) e mediação de Cristiana Duarte (UFPE). A pesquisadora espanhola Carmen González Castro também participará do painel “O Futuro dos Oceanos”.

Ideathon Capibaribe Sustentável

No dia 26 de setembro, acontece o Ideathon Capibaribe Sustentável no Porto Digital, em parceria com o Porto Digital. O evento busca soluções criativas para a preservação do Rio Capibaribe. Inscrições estão disponíveis no Instagram @capibaribefestival.

“Nosso grande desejo é que as pessoas se sensibilizem para a preservação ambiental como causa coletiva. A poluição é uma ação humana e somos nós quem podemos revertê-la”, reforça Duda Carvalho.

Arte e sustentabilidade

O festival também promove a limpeza do Rio Capibaribe, plantio de mudas em Serra Talhada em 10 de outubro, a Feira de Economia Circular no Recife, shows de artistas locais e a exposição de artes visuais “Do Sertão ao Mar, Águas e Seres de Pernambuco”, valorizando artistas de Serra Talhada.

Mini Capibaribe

Em 08 de novembro, o Mini Capibaribe será realizado no Nosso Quintal, na Várzea, com ações artísticas e educativas para crianças e famílias, incluindo o bloco fluvial FLOCO.

O Capibaribe Festival 2025 é apresentado pelo Banco do Nordeste e Governo Federal, com patrocínios e apoio de diversas instituições públicas e privadas, incluindo cooperação internacional com a Embaixada da Espanha e Instituto Cervantes.

Programação do Capibaribe Festival 2025