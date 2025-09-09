Paço do Frevo celebra Dia Nacional do Frevo com cortejo inédito e nova exposição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Museu abre mostra "Frevo pra Vestir" e promove cortejo com Bloco das Flores e bonecos gigantes no Bairro do Recife. Veja todas as informações

O Paço do Frevo, no Bairro do Recife, preparou uma programação especial para marcar o Dia Nacional do Frevo. Na sexta-feira (12), o museu abre a mostra “Frevo pra Vestir”, dedicada às fantasias, roupas e adereços que fazem parte da identidade dessa manifestação cultural. Já no domingo (14), um cortejo pelas ruas do Recife Antigo promete emocionar o público com música, dança e até um “noivado” simbólico entre dois bonecos gigantes.

A exposição, que fica em cartaz a partir do dia 12, convida o visitante a mergulhar no universo visual do Frevo, destacando peças criadas por costureiras, figurinistas e artesãos. Mais do que ornamentos, as roupas e adereços exibidos carregam histórias de resistência e pertencimento. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), dando acesso a todos os espaços do museu.

No domingo (14), a partir das 15h, o Bloco das Flores abre as comemorações em frente ao Paço. Em seguida, as troças A Vaidosa e Menino da Tarde protagonizam um encontro inédito: um cortejo de noivado, com direito a orquestras, passistas, chuva de confete e arroz, seguindo até o Marco Zero. A programação é gratuita.

Como parte da celebração, o Paço anunciou ainda uma novidade para os visitantes: clientes Nubank terão direito a meia-entrada até 30 de novembro de 2025. A ação é fruto da parceria entre o museu e o banco, patrocinador do espaço via Lei de Incentivo à Cultura.

Programação