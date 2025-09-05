Celebre o Dia da Esfiha: 5 restaurantes árabes para uma viagem gastronômica no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O dia da esfiha é celebrado no dia 8 de setembro e, no Recife, existem alguns restaurantes que podem te levar para uma viagem gastronômica

Clique aqui e escute a matéria

No dia 8 de setembro é celebrado o Dia da Esfiha no Brasil, uma das maravilhas da culinária do Oriente Médio que conquistou o coração dos brasileiros: a esfiha.

Embora a culinária árabe seja rica em diversidade, a esfiha se tornou um ícone local. Adaptada ao paladar brasileiro, ela pode ser encontrada em versões abertas e fechadas, com recheios que vão da clássica carne temperada ao frango com requeijão.

É a prova de que a gastronomia recifense acolheu e reinventou esse prato, fazendo dele uma paixão nacional.

Seja para um almoço com a família, para um jantar com os amigos ou para uma pausa rápida, a culinária árabe no Recife oferece uma experiência que é ao mesmo tempo, tradicional e moderna, cheia de sabores marcantes e um legado de afeto que se sente em cada prato.

Além da esfiha, a culinária árabe possui muitos pratos saborosos e surpreendentes.

Portanto, para te ajudar a comemorar a data, separamos um roteiro especial com 5 restaurantes no Recife que é parada obrigatória para uma verdadeira viagem gastronômica. Confira algumas opções a seguir:

1. Rihan - Culinária Artesanal Árabe

Imagem do restaurante Rihan - Reprodução/Instagram

Um ambiente super confortável para receber amigos e famílias com comida árabe, que vão além do sabor. O espaço do restaurante Rihan é rico em cheiros e sensações que só a gastronomia pode proporcionar.

Certamente, as receitas são os frutos de muito estudo, talento e dedicação para representar uma culinária com todo o respeito que merece.

No cardápio é possível encontrar Esfiha (R$12,30), Kibe (R$ 13-14), Falafel (R$16), Tabule (R$25-30) e muito mais!

Serviço

Rihan - Culinária Artesanal Árabe

Endereço: Rua Jader Andrade, 163 - Casa Forte, Recife - PE

Funcionamento: Quarta a sábado de 18h às 23h e domingo de 18h às 22h e almoço no sábado e domingo de 12h às 15h

Instagram: @rihanculinariaarabe

Reservas e informações: (81) 3019-2843

2. Farid - Culinária Árabe

Imagem de esfiha do restaurante Farid - Reprodução/Instagram

Farid oferece culinária árabe, com foco em pratos como quibes, disponíveis em variedades com carne, soja e berinjela.



O ambiente é bem agradável para almoço e petiscos, ideal para levar os amigos e familiares para viajar para o Oriente Médio.

O restaurante também encontra-se no ifood, com alguns pratos bem típicos, como Kebab (R$ 35), Esfiha Aberta (R$12), Esfiha Fechada (R$12), Kibe (R$12), Kafta (R$50), Falafel (R$40) e muito mais!

Serviço

Farid - Culinaria Árabe

Endereço: R. Afonso Pena, 80 - Santo Amaro, Recife - PE

Funcionamento: de segunda a sexta de 11h às 16h, sábado de 11h às 15h e domingo é fechado

Instagram: @farid.culinariaaraberecife

Reservas e informações: (81) 99991-0726

3. Adele Cozinha Libanesa

Imagem do restaurante Adele - Divulgação

Na zona sul do Recife, o restaurante Adele funciona em um casarão em Boa Viagem, com a culinária libanesa clássica.

O espaço é comandado pelos sócios Edmar Almeida, Eduardo Koury e João Pedro César, que possuem o desejo de apresentar à cidade aromas e sabores da gastronomia do Líbano, da Grécia e da Itália.

O cardápio, da cozinha libanesa e região, petiscos como o kibe para ser degustado na versão frita (R$ 8,90), de forno ou cru (R$ 29,90), espaguete com carne moída à moda libanesa por (R$ 29,90), além de kaftas, esfihas e falafel são alguns dos destaques do menu.

Já para a sobremesa, doce árabes diversos (R$ 9,90), sorvetes especiais de flor de laranjeira, extrato de romã, canela e folha de hortelã (R$ 15) são opções.

Serviço

Adele Cozinha Libanesa

Endereço: R. Setúbal, 1226 - Boa Viagem, Recife - PE

Funcionamento: terça a quinta de 17h às 23h e sexta a domingo de 12h às 23h

Instagram: @adelecozinhalibanesa

Reservas e informações: (81) 3097-1003



4. Kftia Culinária Libanesa

Imagem de esfiha do restaurante Kfta - Reprodução/Instagram

Também da culinária libanesa, o restaurante Kftia possui opções veganas, além de um cardápio repleto de especialidades.

O espaço é climatizado, aconchegante e perfeito para um date romântico ou um encontro divertido entre amigos.

No cardápio, o restaurante possui opções de entradas, esfihas, clássicos, torre árabe, kebab, beirutes, sanduíches, saladas e sobremesas.

Algumas opções são: Falafel (R$ 35), 6 unidades de mini kibes (R$ 45), Kafta de carne (R$ 33), Esfihas (R$ 11), 2 Kibes de batata doce (R$ 20), Charuto de carne (R$ 65), Torre Bovina (R$ 79) e muito mais!

Serviço

Kftia Culinária Libanesa

Endereço: R. João Tude de Melo, 77 - Loja 26 - Parnamirim, Recife - PE

Funcionamento: terça e quarta de 12h às 23h, quinta a sábado de 12h às 0h, domingo de 12h às 23h e segunda é fechado

Instagram: @kftiaculinarialibanesa

Reservas e informações: (81) 99931-9687



5. Hobby Kebab

Imagem de Kebab do restaurante Hobby Kebab - Reprodução/Instagram

O restaurante Hobby Kebab traz uma culinária árabe repleto de sabor e com um valor justo.

Com o ambiente bastante acolhedor, o espaço também é pet friendly, trazendo conforto para sua família e seu pet. Ideal para levar amigos e familiares para conhecer essa explosão gastronômica.

No cardápio, possui entradas, como Kibes (R$ 25), Kafta no espeto (R$ 20), Pão árabe (R$ 20), Esfiha de 3 queijos e de carne (R$ 11,99), Esfiha de frango cremoso e de calabresa com queijo (R$ 10,99), Esfiha de Nutella (R$ 12,99) e muito mais!

Além disso, também é possível encontrar deliciosas opções para vegetarianos.

Serviço

Hobby Kebab

Endereço: R. da Hora, 855 - Espinheiro, Recife - PE

Funcionamento: terça a quinta de 17h às 22h30 e sexta a domingo de 17h às 23h

Instagram: @hobbykebab

Reservas e informações: (81) 99609-1302



Que tal escolher um desses lugares para celebrar a data? Afinal, a esfiha é mais do que um prato: é uma celebração de sabores e culturas que se encontram à mesa.