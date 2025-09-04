"Volver" comemora 60 anos da Jovem Guarda com tributo e série de lançamentos
Banda pernambucana revive clássicos de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Golden Boys, Leno e Lilian e The Fevers em série de clipes no YouTube
Clique aqui e escute a matéria
Em 1965, um Brasil em preto e branco sintonizou pela primeira vez o programa Jovem Guarda, pela TV Record. O som das guitarras elétricas e a gíria “é uma brasa, mora?” anunciavam uma revolução que vestia calças justas, jaquetas coloridas e traduzia para a juventude uma nova forma de se ver no mundo.
Sessenta anos depois, esse movimento que uniu rock, romantismo e comportamento volta a ganhar voz e corpo com um projeto pernambucano: “Volver Canta Jovem Guarda”, tributo que a banda pernambucana lança em formato audiovisual, trazendo clássicos imortalizados por Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Golden Boys, Leno e Lilian e The Fevers.
O projeto marca também o reencontro da própria Volver com suas origens. Ícone do rock independente pernambucano dos anos 2000, o grupo, formado por Bruno Souto (voz e guitarra), Fernando Barreto (baixo) e Zeca Viana (bateria), havia seguido caminhos diferentes, com mudanças de cidade e novos projetos.
Agora, de volta a Pernambuco depois de mais de uma década, os três retomam a parceria com um olhar maduro e, ao mesmo tempo, impregnado da energia que sempre marcou sua sonoridade.
“Voltar a tocar juntos e revisitar a Jovem Guarda é como abrir um baú de memórias que também fala sobre o futuro. Essas canções continuam vivas, inspirando e dizendo muito para quem somos hoje”, afirma Bruno Souto.
O calendário de lançamentos acompanha as comemorações do ano em que a Jovem Guarda completa 60 anos. O primeiro clipe do projeto foi “Eu Sou Terrível” - hino de velocidade e atrevimento composto por Roberto e Erasmo Carlos.
Em seguida, nesta sexta (5), é vez de “Hey Girl”, sucesso do grupo The Fevers nos anos 1990, mostrando como a estética do movimento continuou ecoando décadas depois. No dia 19 de setembro, será a vez de “Pensando Nela”, clássico dos Golden Boys, seguido por “Pobre Menina”, de Leno e Lilian, em 3 de outubro.
O encerramento acontece em 17 de outubro, com “Alguém na Multidão” (Golden Boys), acompanhado do lançamento do EP reunindo todas as cinco faixas.
Para Fernando Barreto, revisitar o repertório da Jovem Guarda é mais do que homenagem: é reconhecimento de um DNA cultural brasileiro que ainda pulsa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“A Jovem Guarda abriu as portas para o rock no Brasil, adaptando o que vinha de fora e criando uma identidade nossa. É um patrimônio que precisa ser celebrado”, pontua.
A estética do projeto também dialoga com o universo vintage, mesclando figurinos e referências visuais da época com a pegada moderna da Volver. Os clipes serão lançados no canal oficial da banda no YouTube e replicados nas redes sociais, aproximando o público jovem de hoje daquele espírito de descoberta que marcou a geração de 1965.
Zeca Viana reforça que a escolha das músicas foi guiada pelo afeto. “Cada canção tem uma história. Algumas tocaram no rádio da casa da minha avó, outras descobrimos mais tarde, em discos garimpados. Queríamos que o projeto tivesse essa mistura de memória pessoal com memória coletiva”, diz.
Sessenta anos depois, a Jovem Guarda permanece como símbolo de juventude eterna, de rebeldia com romantismo, de um Brasil que ousou se reinventar ao som das guitarras.
Com “Volver Canta Jovem Guarda”, a banda pernambucana reafirma que certas canções não pertencem apenas ao passado. Elas continuam sendo a trilha sonora de quem sonha com um amanhã cheio de cor e movimento.