"Fique em Dia": Recife prorroga até fim de agosto descontos em taxas municipais

A Secretaria de Finanças do Recife prorrogou as condições especiais do programa “Fique em Dia” para o dia 31 de agosto. O novo prazo permite negociar dívidas junto à Prefeitura com descontos de até 90% nos juros e multas, além de parcelamentos que podem chegar a 96 vezes. Os benefícios valem para pendências tributárias constituídas até o fim de 2024, incluindo IPTU, ISS e outras taxas municipais. É possível negociar pelo site fiqueemdia.recife.pe.gov.br, pelo aplicativo Conecta Recife e, presencialmente, no Centro de Atendimento ao Contribuinte, na sede da Prefeitura. Durante os primeiros 30 dias, mais de R$ 100 milhões em débitos foram negociados pelo contribuinte da cidade.

Além de 90% de desconto nos juros e nas multas para pagamento à vista, a Prefeitura também oferece opções de parcelamento com condições facilitadas: 70% de desconto para parcelamento em até 12 vezes; 50% de desconto para parcelamento em até 24 vezes; 30% em até 36 vezes e 10% em até 48 vezes.

Para negociações de 49 a 96 parcelas, não há desconto. Outra possibilidade é que a Secretaria de Finanças do Recife também disponibiliza o pagamento com cartão de crédito, garantindo aos contribuintes as condições do pagamento à vista. O modelo permite parcelamento em até 24 vezes e possui acréscimo de taxas de operação. Para pessoas físicas, é importante ter em mãos o sequencial do imóvel a ter a pendência analisada. Para pessoas jurídicas e autônomo, é necessário portar o número da Inscrição Mercantil.



COMO NEGOCIAR PELA INTERNET

Para acessar a página oficial do Programa “Fique em Dia”, o endereço é fiqueemdia.recife.pe.gov.br. Já pelo Portal Recife em Dia (recifeemdia.recife.pe.gov.br), o ícone do “Fique em Dia” estará disponível nos destaques da página principal, na área de Acesso Rápido. Os dois caminhos chegam à página oficial.

Ao acessar o ambiente, o contribuinte pode escolher entre “Quero negociar débitos de imóveis” e “Quero negociar débitos de Pessoa Jurídica ou autônomo”. Para aderir, basta inserir os dados do imóvel ou da empresa: Pessoa Física usa o número do Sequencial do imóvel. Já a Pessoa Jurídica ou autônomo precisa do número da Inscrição Mercantil.

NEGOCIANDO PELO CONECTA RECIFE

Pelo aplicativo Conecta Recife (disponível para Android e iOS), o ícone do “Fique em Dia” vai estar nos Destaques da primeira tela de acesso. Ao acessar a tela seguinte, o contribuinte pode escolher entre “Quero negociar débitos de imóveis” e “Quero negociar débitos de Pessoa Jurídica ou autônomo”. Para aderir, basta inserir os dados do imóvel ou da empresa: Pessoa Física usa o número do Sequencial do imóvel. Já a Pessoa Jurídica ou autônomo precisa do número da Inscrição Mercantil.

COMO NEGOCIAR PELO WHATSAPP

Pelo WhatsApp, salve o número oficial do WhatsApp da Secretaria de Finanças do Recife (3355-9025) e inicie uma conversa. Ao enviar CPF ou CNPJ, você será direcionado para a página de negociação do programa Fique em Dia.