"Meu Amigo Lorenzo" terá sessões extras no Recife após boa receptividade do público

Cinema do Museu exibe documentário de 4 a 9 de setembro; circuito patrocinado pela Petrobras passa por capitais do Nordeste. Saiba mais

O documentário Meu Amigo Lorenzo, do cineasta e músico baiano André Luiz Oliveira, ganhou sessões extras no Recife. O Cinema do Museu incluiu novas exibições a partir de hoje (4) a 9 de setembro, após a boa receptividade do público na estreia. A programação oferece mais uma oportunidade para os recifenses conhecerem o longa.



Longa de André Luiz Oliveira acompanha a trajetória de Lorenzo Barreto, um jovem autista, desde a infância à vida adulta, tendo a música como elo. A obra nasceu a partir do convite da musicoterapeuta Clarisse Prestes para que o diretor registrasse sessões de musicoterapia, transformando-se em um retrato íntimo e sensível sobre amizade, arte e acolhimento.

Na capital pernambucana, o lançamento contou com a presença do diretor e da própria Clarisse Prestes, que participaram de sessão especial acessível, seguida de debate. A mediação foi do professor, jornalista e crítico de cinema André Dib, responsável por coordenar os lançamentos do filme nas capitais nordestinas.

Premiado pelo público no Festival Primavera do Cine, em Vigo, na Galícia (Espanha), Meu Amigo Lorenzo segue em circuito patrocinado pela Petrobras e realizado com apoio da Lei do Audiovisual/Ancine, do Governo Federal. Além do Recife, o documentário será exibido em João Pessoa, Aracaju, Maceió e Fortaleza.

Serviço



Meu Amigo Lorenzo – direção de André Luiz Oliveira



Cinema do Museu – Av. 17 de Agosto, 2187, Casa Forte, Recife



Sessões extras (4 a 9 de setembro)

