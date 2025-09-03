"Samuel Rosa Tour" terá passagem em setembro no Recife
No dia 13 de setembro é a vez de Recife receber o cantor mineiro no palco do Rock Rec Festival, que acontece na Área Externa do Centro de Convenções
O show novo traz algumas das músicas do álbum novo, “Rosa”, como o primeiro single lançado “Segue o Jogo” e “Rio Dentro do Mar”, primeira faixa a ganhar um clipe. A elas vão se juntar composições próprias, que foram sendo lançadas durante os últimos 30 anos.
"Quero trazer para o show novo as músicas que compus ao longo desses anos, muitas já conhecidas pelo grande público, agora tocadas com a assinatura que minha nova banda imprime naturalmente", afirma.
Assim como tem feito nos shows solo, Samuel também interpreta músicas que gravou com outros artistas.
Samuel Rosa destaca que é um show híbrido e, assim como o álbum, a ideia é privilegiar as levadas, os beats e a parte mais suingada do disco e da sua carreira.
“Estou ansioso para ganhar a estrada e encontrar o público de todo o Brasil que se interessa pelo meu trabalho e, obviamente, aqueles fãs que querem ouvir as canções que eu fiz durante toda a minha carreira. Como diria Sting, é um show para fazer as pessoas se sentirem, naquele momento, no melhor lugar do mundo”, reflete.
Vale dizer que, desde 2019, já prevendo a parada do Skank, Samuel Rosa vem tocando com a sua banda.
“São músicos com muita experiência. Doca Rolim já tocou comigo muitas vezes; Alexandre Mourão já fazia parte da minha primeira banda e tocamos juntos no projeto solo com Lô Borges; o Pelotas (Pedro Kremer) era do Cachorro Grande e eu já admirava o trabalho dele, e o Marcelo Dai, um virtuoso baterista me foi apresentado pelo meu filho Juliano e, apesar de jovem, já é muito conhecido na cena belo horizontina, além de já ter tocado com Liniker e outras atrações internacionais”, descreve o Samuel, destacando também que, por conta desse tempo já juntos, eles estão entrosados e com a química muito boa.
“O comprometimento de cada músico deixou o trabalho muito fluido”. Mais três músicos formam o naipe de metais e completam a banda que acompanha Samuel no palco: Pedro Aristides (trombone), Vinícius Augusto (saxofone) e Pedro Mota (trompete). Todos eles fizeram parte da gravação do álbum “Rosa” nos meses de janeiro e fevereiro.
Após tantos anos tocando de forma assídua, ao invés de tirar um hiato ou um ano sabático, Samuel optou por seguir na estrada com essa mesma banda, exatamente para criar essa conexão e química que tem hoje. Agora pretende inserir nessa nova tour, aquilo que virou sua marca: um show vibrante, com energia e sempre aliado a algumas baladas clássicas.
SERVIÇO
- Local: Rock Rec Festival | Área Externa Centro de Convenções
- Data: Dia 13 de setembro | sábado
- Horário: a partir das 17h
- Preço: a partir de R$110