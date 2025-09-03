Falta um mês! Bienal de Pernambuco tem início no dia 3 de outubro; veja confirmados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De 3 a 12 de outubro, o Centro de Convenções será cenário da XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, com uma nova geração de autores e mais

Clique aqui e escute a matéria

Os pernambookers já podem começar a contagem regressiva: falta um mês para XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Realizada de 3 a 12 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, a edição celebra 30 anos de evento e anuncia nova geração de autores.

Consolidada como a maior do gênero no Nordeste e a terceira maior do país, a Bienal de Pernambuco movimenta a economia local com milhares de visitantes, centenas de expositores e uma intensa programação cultural e formativa.

A feira é realizada com incentivo da Lei Rouanet, do Governo Federal, patrocínios da Petrobras (premium), Banco do Nordeste do Brasil e Itaú Unibanco, e é organizada pela Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções. Além disso, tem apoio do Sesc, do Sebrae, da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco, da Sudene e do Odilo.

Esta edição tem como tema “Ler é sentir cada palavra”, com o objetivo de valorizar a leitura como experiência sensorial, plural e acessível. A própria feira será também a grande homenageada, celebrando “30 anos em estado de poesia”.

Itamar Vieira Jr, Natalia Timerman e Clarice Freire estão entre os confirmados na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco - Divulgação/XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Entre os nomes já confirmados nesta edição da Bienal de Pernambuco estão Mia Couto, Itamar Vieira Junior, Aline Bei, Raimundo Carrero, Cristhiano Aguiar, Vitor Martins, Octávio Santiago, Ian Fraser e Mih Tanino. Outros convidados confirmados são: Fernanda Castro, Micheliny Verunschk, Lucas Santana, Aione Simões, Mary del Priore, Iandê Albuquerque, Daniel Munduruku, Karou Dias, Raphael Montes, Júnior Rostirola, Natália Timerman, Paulo Ratz, Cida Pedrosa e Clarice Freire.

Rogério Robalinho, um dos organizadores da Bienal de Pernambuco, ressalta o esforço para a inserção da Bienal de Pernambuco num mercado que não tem tanta visibilidade além da região Sudeste. "O núcleo editorial do Brasil se instala no Sudeste, então procuramos nos inserir, num esforço geral de empreendedores do Nordeste e do Norte, para alcançar a visibilidade e integração com essa esse esse segmento e com os elos produtivos dessa cadeia", afirma.

O organizador também comenta sobre a escolha estratégica de datas da feira: "Escolhemos o período que abarca sempre a semana da criança e o Dia do Professor. É a única iniciativa do país que tem essa característica, e que curiosamente também fica sempre muito próximo da feira de Frankfurt, que é a maior feira de livros de títulos do mundo."

Rogério também celebra o reconhecimento da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. "Estamos muito orgulhosos disso, e empenhados em fazer uma entrega muito superlativa", comenta.

Ingressos

A venda dos ingressos para a Bienal de Pernambuco já está liberada. A entrada custa a partir de R$ 15 e pode ser adquirida através deste site. Há combos promocionais para quem pretende ir mais de um dia.

Programação com convidados confirmados

Sexta-feira (03/10)

Anna Andrade

Clarice Freire

Fernanda Castro

Iandê Albuquerque

Karou Dias

Laís Lacet

Maria Anna

Sábado (04/10)

Aline Bei

Anna Martino

Apolo Andrade

Carol Façanha

Celso Costa

Daniel Munduruku

Daniela Câmara

Fernanda Castro

Giu Domingues

Itamar Vieira Jr.

Laís Lacet

Larissa Viana

Paulo Ratz

Renan Carvalho

Zoe X

Domingo (05/10)

Agnes Souza

Fernanda Castro

Giu Domingues

Ian Fraser

Laís Lacet

Manu Monteiro

Micheliny Verunschk

Paulo Ratz

Pedro Rhuas

Renan Carvalho

Socorro Acioli

Vitor Martins

Zoe X

Segunda-feira (06/10)

Andrea Tramonte

Fernanda Castro

Ítalo Damasceno

Pedro Rhuas

Terça-feira (07/10)

Andrea Nunes

Eduardo Cardoso

Quarta-feira (08/10)

Deco Lipe

Ítalo Damasceno

Lucas Barros

Lucas Santana

Mariângela Haddad

Quinta-feira (09/10)

Fernando Campos

Junior Rostirola

Lucas Santana

Mary del Priore

Natalia Timerman

Sexta-feira (10/10)



Octávio Santiago

Raphael Montes

Sábado (11/10)

Aione Simões

Cida Pedrosa

Clara Alves

Cristhiano Aguiar

Lara Vainstok

Lucas de Lucca

Lucas Santana

Mia Couto

Ruth Oliveira

Domingo (12/10)

Cristhiano Aguiar

Mih Tanino

Raimundo Carrero

Ocupantes dos estandes

Editoras

1. Aleph

2. Bibliex

3. CEPE Editora

4. CPAD

5. Editora da UFPE

6. Editora Euphoria

7. Editora Escala

8. Editora Identidade

9. Editora Nzamba

10. Editora União

11. Editora Velos

12. Fábrica do Livro

13. Flayve Editora

14. Fruto Proibido

15. Grupo Autêntica

16. Grupo Cia das Letras

17. Kitembo

18. LiteraRUA

19. Literária+

20. Pantera Cordelaria

21. Paulus

22. Vozes

Livrarias

23. Ciranda Cultural

24. Clips Livraria

25. Clube Acadêmico - Campina Grande

26. Clube do Livro Espírita

27. Leitura

28. Livraria Bereia

29. Livraria Imperatriz

30. Livraria Zastras/Nobel-Paiva

31. Sebo Pereira

Coletivos e grupos literários

32. Coletivo de Autores do Ceará

33. Coletvo 1o Quintal

34. Cordelaria Castro

35. Escreva Garota

36. Estante Volante

37. Fale Mais sobre Isso Agora

38. GERAR - Grupo de Escritores de Recife, Aldeia e Região

Autores/independentes

39. Érico Santos

40. Fabio Shandow

41. Ismael Gaião

42. Ser Poeta

43. Viajantes do Tempo

44. MOPI - Mostra de Publicações Independentes

Instituições/associações

44. AGEAC - Associação Geofilosófica de Estudos Antropológicos e Culturais

45. Edições Câmara - Câmara dos Deputados

46. Livraria do Senado - Senado Federal

46. Fundaj

47. Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife

48. Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco

49. SEBRAE

50. SESC

51. UBE-PE

52. UNINASSAU

53. Unicap

54. O Povo

55. Fundação Demócrito Rocha

56. Instituto Ricard Brennand

Infantojuvenil / especializados

48. Cabana Vermelha

49. Mirada Janela

50. Palavra Encantada

51. YA Books

52. Zepelim Brinquedos Pedagógicos

