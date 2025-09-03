Falta um mês! Bienal de Pernambuco tem início no dia 3 de outubro; veja confirmados
De 3 a 12 de outubro, o Centro de Convenções será cenário da XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, com uma nova geração de autores e mais
Os pernambookers já podem começar a contagem regressiva: falta um mês para XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Realizada de 3 a 12 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, a edição celebra 30 anos de evento e anuncia nova geração de autores.
Consolidada como a maior do gênero no Nordeste e a terceira maior do país, a Bienal de Pernambuco movimenta a economia local com milhares de visitantes, centenas de expositores e uma intensa programação cultural e formativa.
A feira é realizada com incentivo da Lei Rouanet, do Governo Federal, patrocínios da Petrobras (premium), Banco do Nordeste do Brasil e Itaú Unibanco, e é organizada pela Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções. Além disso, tem apoio do Sesc, do Sebrae, da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco, da Sudene e do Odilo.
Esta edição tem como tema “Ler é sentir cada palavra”, com o objetivo de valorizar a leitura como experiência sensorial, plural e acessível. A própria feira será também a grande homenageada, celebrando “30 anos em estado de poesia”.
Entre os nomes já confirmados nesta edição da Bienal de Pernambuco estão Mia Couto, Itamar Vieira Junior, Aline Bei, Raimundo Carrero, Cristhiano Aguiar, Vitor Martins, Octávio Santiago, Ian Fraser e Mih Tanino. Outros convidados confirmados são: Fernanda Castro, Micheliny Verunschk, Lucas Santana, Aione Simões, Mary del Priore, Iandê Albuquerque, Daniel Munduruku, Karou Dias, Raphael Montes, Júnior Rostirola, Natália Timerman, Paulo Ratz, Cida Pedrosa e Clarice Freire.
Rogério Robalinho, um dos organizadores da Bienal de Pernambuco, ressalta o esforço para a inserção da Bienal de Pernambuco num mercado que não tem tanta visibilidade além da região Sudeste. "O núcleo editorial do Brasil se instala no Sudeste, então procuramos nos inserir, num esforço geral de empreendedores do Nordeste e do Norte, para alcançar a visibilidade e integração com essa esse esse segmento e com os elos produtivos dessa cadeia", afirma.
O organizador também comenta sobre a escolha estratégica de datas da feira: "Escolhemos o período que abarca sempre a semana da criança e o Dia do Professor. É a única iniciativa do país que tem essa característica, e que curiosamente também fica sempre muito próximo da feira de Frankfurt, que é a maior feira de livros de títulos do mundo."
Rogério também celebra o reconhecimento da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. "Estamos muito orgulhosos disso, e empenhados em fazer uma entrega muito superlativa", comenta.
Ingressos
A venda dos ingressos para a Bienal de Pernambuco já está liberada. A entrada custa a partir de R$ 15 e pode ser adquirida através deste site. Há combos promocionais para quem pretende ir mais de um dia.
Programação com convidados confirmados
Sexta-feira (03/10)
- Anna Andrade
- Clarice Freire
- Fernanda Castro
- Iandê Albuquerque
- Karou Dias
- Laís Lacet
- Maria Anna
Sábado (04/10)
- Aline Bei
- Anna Martino
- Apolo Andrade
- Carol Façanha
- Celso Costa
- Daniel Munduruku
- Daniela Câmara
- Fernanda Castro
- Giu Domingues
- Itamar Vieira Jr.
- Laís Lacet
- Larissa Viana
- Paulo Ratz
- Renan Carvalho
- Zoe X
Domingo (05/10)
- Agnes Souza
- Fernanda Castro
- Giu Domingues
- Ian Fraser
- Laís Lacet
- Manu Monteiro
- Micheliny Verunschk
- Paulo Ratz
- Pedro Rhuas
- Renan Carvalho
- Socorro Acioli
- Vitor Martins
- Zoe X
Segunda-feira (06/10)
- Andrea Tramonte
- Fernanda Castro
- Ítalo Damasceno
- Pedro Rhuas
Terça-feira (07/10)
- Andrea Nunes
- Eduardo Cardoso
Quarta-feira (08/10)
- Deco Lipe
- Ítalo Damasceno
- Lucas Barros
- Lucas Santana
- Mariângela Haddad
Quinta-feira (09/10)
- Fernando Campos
- Junior Rostirola
- Lucas Santana
- Mary del Priore
- Natalia Timerman
Sexta-feira (10/10)
- Octávio Santiago
- Raphael Montes
Sábado (11/10)
- Aione Simões
- Cida Pedrosa
- Clara Alves
- Cristhiano Aguiar
- Lara Vainstok
- Lucas de Lucca
- Lucas Santana
- Mia Couto
- Ruth Oliveira
Domingo (12/10)
Cristhiano Aguiar
Mih Tanino
Raimundo Carrero
Ocupantes dos estandes
Editoras
1. Aleph
2. Bibliex
3. CEPE Editora
4. CPAD
5. Editora da UFPE
6. Editora Euphoria
7. Editora Escala
8. Editora Identidade
9. Editora Nzamba
10. Editora União
11. Editora Velos
12. Fábrica do Livro
13. Flayve Editora
14. Fruto Proibido
15. Grupo Autêntica
16. Grupo Cia das Letras
17. Kitembo
18. LiteraRUA
19. Literária+
20. Pantera Cordelaria
21. Paulus
22. Vozes
Livrarias
23. Ciranda Cultural
24. Clips Livraria
25. Clube Acadêmico - Campina Grande
26. Clube do Livro Espírita
27. Leitura
28. Livraria Bereia
29. Livraria Imperatriz
30. Livraria Zastras/Nobel-Paiva
31. Sebo Pereira
Coletivos e grupos literários
32. Coletivo de Autores do Ceará
33. Coletvo 1o Quintal
34. Cordelaria Castro
35. Escreva Garota
36. Estante Volante
37. Fale Mais sobre Isso Agora
38. GERAR - Grupo de Escritores de Recife, Aldeia e Região
Autores/independentes
39. Érico Santos
40. Fabio Shandow
41. Ismael Gaião
42. Ser Poeta
43. Viajantes do Tempo
44. MOPI - Mostra de Publicações Independentes
Instituições/associações
44. AGEAC - Associação Geofilosófica de Estudos Antropológicos e Culturais
45. Edições Câmara - Câmara dos Deputados
46. Livraria do Senado - Senado Federal
46. Fundaj
47. Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife
48. Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco
49. SEBRAE
50. SESC
51. UBE-PE
52. UNINASSAU
53. Unicap
54. O Povo
55. Fundação Demócrito Rocha
56. Instituto Ricard Brennand
Infantojuvenil / especializados
48. Cabana Vermelha
49. Mirada Janela
50. Palavra Encantada
51. YA Books
52. Zepelim Brinquedos Pedagógicos