Clube das Pás recebe Kelvis Duran em mais uma edição da Sexta Dançante

Noite de música e dança reúne Kelvis Duran, Dina & Júnior e Orquestra das Pás em clássico evento do bairro de Campo Grande, Recife

Por Catêrine Costa Publicado em 03/09/2025 às 15:12
Kelvis Duran
Kelvis Duran - Divulgação

O Clube das Pás, localizado no bairro de Campo Grande, no Recife, realiza na próxima sexta-feira (5), a partir das 19h, mais uma edição da tradicional Sexta Dançante. O evento contará com a participação do cantor Kelvis Duran — o Príncipe do Brega, que apresentará um repertório especial com seus maiores sucessos.

Com uma carreira consolidada e marcada por canções que falam de amor e romantismo, Kelvis Duran promete embalar o público com clássicos do autêntico brega pernambucano, gênero que se tornou referência cultural no estado e segue conquistando admiradores de diferentes gerações.

Além do show de Kelvis Duran, a noite contará com apresentações da dupla Dina & Júnior e da tradicional Orquestra das Pás, que preparou um repertório de grandes sucessos para animar os frequentadores.

Para tornar a experiência ainda mais completa, haverá a presença de dançarinos profissionais, disponíveis ao público por meio de fichas adquiridas no local, incentivando a participação de todos na pista de dança.

Os ingressos antecipados custam R$ 30,00 e estão disponíveis na bilheteria do clube, situado na Rua Odorico Mendes, nº 263 – Campo Grande, Recife.

 Serviço

O que: Sexta Dançante com Kelvis Duran – o Príncipe do Brega

Quando: Sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Onde: Clube Carnavalesco Misto das Pás — Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife

Horário: A partir das 19h

Ingressos: R$ 30,00 (antecipados, à venda na bilheteria)

Informações: (81) 9.9411-2043

