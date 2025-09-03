Clube das Pás recebe Kelvis Duran em mais uma edição da Sexta Dançante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Noite de música e dança reúne Kelvis Duran, Dina & Júnior e Orquestra das Pás em clássico evento do bairro de Campo Grande, Recife

Clique aqui e escute a matéria

O Clube das Pás, localizado no bairro de Campo Grande, no Recife, realiza na próxima sexta-feira (5), a partir das 19h, mais uma edição da tradicional Sexta Dançante. O evento contará com a participação do cantor Kelvis Duran — o Príncipe do Brega, que apresentará um repertório especial com seus maiores sucessos.

Com uma carreira consolidada e marcada por canções que falam de amor e romantismo, Kelvis Duran promete embalar o público com clássicos do autêntico brega pernambucano, gênero que se tornou referência cultural no estado e segue conquistando admiradores de diferentes gerações.

Além do show de Kelvis Duran, a noite contará com apresentações da dupla Dina & Júnior e da tradicional Orquestra das Pás, que preparou um repertório de grandes sucessos para animar os frequentadores.

Para tornar a experiência ainda mais completa, haverá a presença de dançarinos profissionais, disponíveis ao público por meio de fichas adquiridas no local, incentivando a participação de todos na pista de dança.

Os ingressos antecipados custam R$ 30,00 e estão disponíveis na bilheteria do clube, situado na Rua Odorico Mendes, nº 263 – Campo Grande, Recife.

Serviço