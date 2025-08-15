Moda e saúde mental se encontram em projeto gratuito que estreia na periferia do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Criado para despertar autoestima e criatividade, o SoulCollage® chega ao Recife com uma proposta distinta do upcycling e da moda preta autoral

Clique aqui e escute a matéria

Criada há 35 anos nos Estados Unidos pela psicoterapeuta Seena B. Frost, a metodologia SoulCollage®, reconhecida internacionalmente por estimular a criatividade e fortalecer a autoestima, desembarca no Recife em uma iniciativa inédita e gratuita, voltada às mulheres negras, jovens criativos e moradores de periferias.

O resultado deste trabalho será apresentado nesta sexta-feira, 15 de agosto. A iniciativa é uma realização cultural do projeto "Guia Afetivo – A Moda como Elemento Agregador de Afeto e Narrativas Territoriais". O evento, que une moda e saúde mental, acontecerá na Biblioteca Pública de Casa Amarela, equipamento educativo da Prefeitura do Recife, no horário das 9h às 12h.

Na capital pernambucana, as abordagens trazidas pelos participantes têm sido intensas e plurais: experiências de violência urbana e doméstica, desigualdade social, medo, superação, saudade, amor e carinho, estão entre os elementos bases de criação dos cartões imagéticos que serão apresentados nesta sexta,

Os elementos ilustrados em diversas cores e registrados em papel, entrelaçam diálogos, pensamentos e muitas emoções, compondo um tecido simbólico que, mais tarde, será traduzido a modelagens e textuzras.

“Esse processo é parte inicial da vivência dentro do minicurso. A imagem fala antes da palavra. Ela é o fio condutor para peças que carregam identidade e afeto”, afirma Marina Angeiras, psicóloga e facilitadora da técnica no projeto.

O método começa com a criação de cartões imagéticos, colagens montadas a partir de recortes de revistas, fotografias e ilustrações escolhidos de forma intuitiva, que funcionam como portais para sentimentos, memórias e arquétipos.

Esses cartões, interpretados individualmente, revelam histórias pessoais e coletivas que se tornam matéria-prima para o desenvolvimento de roupas autorais.

À frente da coordenação, a estilista Morgana Neves conduz o processo de transformação dessas narrativas em design autoral, conectando o universo simbólico dos cartões à materialidade dos tecidos. “Não seguimos tendências, seguimos memórias”, resume.

No ateliê, instalado dentro da biblioteca, as participantes foram convidadas a dialogar, refletir e colocar para fora todos sentimentos e afetos. No Guia Afetivo, a moda não começa pelo molde, mas pelo sentimento. Essa inovação diferencia o projeto e o aproxima das práticas de slow fashion, priorizando produção ética, impacto ambiental reduzido e valorização de identidades culturais.

Moda e saúde mental se encontram em projeto gratuito que estreia na periferia do Recife - Erlania Nascimento

Em diferentes partes do mundo, o SoulCollage® já foi aplicado em projetos sociais, centros terapêuticos e espaços culturais, impactando positivamente a autoestima, saúde mental, criatividade e vínculos comunitários. No Recife, a proposta dialoga diretamente com políticas de economia criativa e inclusão social, fortalecendo a cadeia produtiva local e dando visibilidade a criadores das periferias.

O minicurso, oferecido em três etapas, abordou desde o processo de criação dos cartões, desenvolvimento das peças e apresentação final. A ideia é que, ainda neste semestre, o projeto lance um catálogo de moda com editorial fotográfico e um seminário aberto ao público, no qual o público possa conhecer todo o processo de metodologias e que inspirou a iniciativa.

O SoulCollage® é um processo criativo, intuitivo e terapêutico que começa no campo emocional e simbólico. A construção de cartões imagéticos — colagens com recortes que representam sentimentos, memórias e arquétipos — permite acessar narrativas internas que, no projeto Guia Afetivo, se transformam em inspiração para peças de moda. Aqui, o foco inicial não é o material, mas a história pessoal que vai orientar todo o design.

Já a moda preta autoral parte de uma perspectiva identitária e política, na qual estilistas negros usam a criação de roupas e acessórios para afirmar estéticas afro-brasileiras, valorizar ancestralidades e ocupar espaços de protagonismo no setor. É uma produção conectada à vivência, mas com objetivo direto de reivindicar e mostrar referências visuais e culturais negras no mercado de moda.

O upcycling, por sua vez, é uma prática de reaproveitamento criativo de materiais, como roupas usadas, tecidos e retalhos, para criar novos produtos com valor agregado. O foco está na sustentabilidade e na redução de resíduos, transformando o que seria descartado em peças novas e únicas.

A diferença é que, no SoulCollage®, o estímulo da criação é emocional, vindo das imagens que simbolizam experiências e sentimentos. Só depois esse material subjetivo se conecta à técnica de corte, costura e modelagem.

No caso da moda preta autoral e do upcycling, o ponto de partida costuma ser o conceito estético ou o material disponível. No Recife, a união da metodologia terapêutica com a moda sustentável cria um híbrido potente: peças que, ao mesmo tempo, carregam a força da narrativa pessoal, a consciência ambiental e a valorização cultural.

Serviço

