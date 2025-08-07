Priscila Senna anuncia que a dupla Maiara & Maraisa está confirmada na gravação do DVD de 15 anos
Gravação acontece no Marco Zero no dia 27 de agosto, com participações especiais e entrada gratuita para celebrar os 15 anos de carreira
Maiara & Maraisa estão confirmadas no DVD de Priscila Senna, que será gravado no dia 27 de agosto, no Marco Zero, no Bairro do Recife, com entrada gratuita. A novidade foi divulgada pela artista nesta quinta-feira (7), como parte das participações especiais do projeto comemorativo.
O show celebra os 15 anos de carreira de Priscila e contará com uma grande estrutura montada especialmente para a ocasião. Além da dupla sertaneja, também já estão confirmadas as participações de Pablo, Liniker, Manuh Batidão, Iguinho e Lulinha e Tayara Andrezza.
Em breve teremos mais novidade. A gravação promete ser um marco na trajetória da cantora, reunindo diferentes momentos da sua história musical, com músicas inéditas e também canções que marcam os 15 anos da carreira, em um espetáculo aberto ao público no coração do Recife.