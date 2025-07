Confirmada a 8ª edição da New Wed, maior feira de casamento do Nordeste, no Mirante do Paço, dias 16 e 17 de agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento será realizado nos dias 16 e 17 de agosto, no Mirante do Paço, no Recife, e reforça o Nordeste como polo de Destination Wedding no Brasi

A 8ª edição da New Wed, maior feira de casamentos do Nordeste, foi anunciada por Cindy Noel em um jantar realizado nesta terça-feira (29), na Garrafeira Brasil, em Boa Viagem. O evento acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto de 2025, no Mirante do Paço, no Recife, reunindo cerca de 100 expositores e os principais fornecedores do setor.

Mais do que uma feira, a New Wed se propõe a ser um espaço de conexão entre noivos e marcas, oferecendo tendências, experiências e oportunidades para quem planeja o grande dia com inovação e estilo.

Criada em 2014, com a primeira edição realizada em 2016, a New Wed cresceu e se consolidou como referência no mercado de casamentos. Hoje, o projeto vai além da feira: inclui também a New Wed Revista, famtours e workshops voltados tanto para noivos quanto para profissionais da área.

“Cada edição é pensada para surpreender. Queremos que a New Wed continue sendo um espaço onde as tendências nascem e onde o mercado se reinventa”, afirma Cindy Noel, idealizadora da feira e estrategista à frente da Agência Yule by SuperA, braço corporativo do grupo SuperA, especializado em eventos, ativações de marca e cenografia.

Ela reforça: “É importante esclarecer: eu não sou assessora de casamentos. Sou uma empresária que construiu um trabalho sólido em duas áreas diferentes — o mundo corporativo, com a Yule, e o universo dos casamentos, com a New Wed. Sempre digo que quem produz uma feira, produz qualquer outro evento. Na New Wed, lidamos com cerca de 100 expositores ao mesmo tempo, o que exige uma operação de alta complexidade.”

Nordeste como polo de Destination Wedding

Nesta edição, a feira retoma sua parceria estratégica com a Secretaria de Turismo de Pernambuco e a Empetur, iniciada em 2020, com o objetivo de promover o Nordeste como um dos principais pólos nacionais de Destination Weddings.

Um dos destaques da programação será o famtour exclusivo com 35 cerimonialistas e assessores de diversas regiões do Brasil. A ação acontecerá logo após a feira e levará os profissionais a uma imersão por destinos turísticos icônicos, como Recife, Praia dos Carneiros e Fernando de Noronha.

“Acreditamos no potencial do Nordeste como um dos principais pólos de Destination Wedding do Brasil. Nosso trabalho junto à Empetur tem como objetivo ampliar essa visibilidade e criar conexões estratégicas entre profissionais e destinos, fortalecendo toda a cadeia produtiva do setor”, destaca Cindy.

Um palco para sonhos e oportunidades

A New Wed é, acima de tudo, um ponto de encontro entre sonhos e oportunidades. Para os noivos, representa a chance de planejar o casamento com estilo, personalidade e inovação. Já para os fornecedores, é uma vitrine estratégica, onde é possível apresentar novidades, fechar negócios e gerar conexões valiosas.

A 8ª edição promete reforçar o papel da feira como referência nacional, consolidando o Nordeste não apenas como cenário de casamentos inesquecíveis, mas como protagonista absoluto do Destination Wedding no Brasil.