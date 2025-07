Sertão em oração: Missa do Vaqueiro de Serrita celebra sua 55ª edição neste domingo (27)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo, dia 27 de julho, o Sertão pernambucano se transforma mais uma vez em altar e palco com a realização da 55ª Missa do Vaqueiro de Serrita, um dos mais emblemáticos encontros de fé e cultura popular do país. Realizada no Parque Estadual João Câncio, a celebração começa às 8h, com a chegada dos vaqueiros de várias regiões do Nordeste. Às 9h, cavaleiros de couro e chapéu rasgam a caatinga no tradicional cortejo montado, seguido da missa campal presidida pelo Padre Antônio Maria.

Criado em 1970 pelo Padre João Câncio, com apoio incondicional de Luiz Gonzaga e o poeta Pedro Bandeira, o evento surgiu como uma homenagem a Raimundo Jacó, vaqueiro assassinado em circunstâncias misteriosas e primo de Gonzagão. Desde então, tornou-se símbolo da religiosidade sertaneja, da resistência cultural e da memória dos que vivem e morrem a cavalo no semiárido nordestino.

Ao lado da missa, a programação também é marcada por apresentações de artistas que representam a alma da música nordestina. Este ano, nomes como Chambinho do Acordeon, Fábio Carneirinho, Sarah Leandro, Gabi Cysneiros, Henrique Brandão, Daniel Gonzaga — filho de Gonzaguinha e neto de Luiz Gonzaga — e a veterana Anastácia dão o tom musical da celebração, junto ao tradicional Coral Aboios.

A liturgia sertaneja se completa com a presença de poetas e aboiadores como Chico Justino, Cícero Mendes, Fernando Aboiador, Zé Carlos do Pajeú, André Santos, Léo Aboiador e Antônio Santana, que entoam versos de devoção e saudade diante da multidão reunida.

Para Helena Câncio, presidente da Fundação Padre João Câncio e viúva do idealizador do evento, a missa é um gesto profundo de pertencimento e identidade: É mais que uma celebração. É um ato de memória, justiça e comunhão. Cada aboio que ecoa no parque é um chamado para não esquecermos de quem somos , afirma.

A realização é da Fundação Padre João Câncio, com apoio da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Serrita, da Diocese de Salgueiro, do Governo de Pernambuco (através da Empetur), do Ministério da Cultura e do patrocinador Antônio Souza.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, a Missa do Vaqueiro reafirma, ano após ano, o poder simbólico da fé montada — onde o gado, o couro e o canto se encontram com o sagrado sob o céu do sertão.

Mais informações: @missa_do_vaqueiro