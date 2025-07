Espetáculo infantil "A Princesa dos Mares" estreia no Recife com trilha sonora original e cenários lúdicos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, será palco nesta quarta-feira (23) da estreia do musical infantil A Princesa dos Mares – O Musical, com sessão única às 16h30. A produção propõe uma experiência voltada para toda a família, unindo narrativa de aventura, elementos da cultura polinésia e reflexões sobre o meio ambiente. A classificação é livre, e os ingressos estão disponíveis pela plataforma ByInti.

Com adaptação teatral assinada por Ivaldo Cunha Filho e Beatriz Siqueira, o espetáculo apresenta a história de uma jovem princesa que vive em uma ilha paradisíaca. Filha única do líder de uma antiga tribo de navegadores, a personagem se vê diante de um mistério: o equilíbrio ambiental de seu território está sendo ameaçado. Os peixes desaparecem do mar, as colheitas fracassam e a rotina da população é transformada. Ao investigar o que está acontecendo, ela descobre que a desordem foi provocada por um semideus que roubou o coração da deusa da criação.

Espetáculo infantil "A Princesa dos Mares" - DIVULGAÇÃO

A partir dessa revelação, a princesa decide tomar uma atitude, contrariando a vontade da família e partindo em uma jornada marítima em busca de soluções. Durante o trajeto, enfrenta obstáculos, conhece novos aliados e se depara com aspectos ocultos de sua própria história. A montagem combina cenários lúdicos, figurinos coloridos e uma trilha sonora original para apresentar uma mensagem voltada à valorização da coragem individual, do senso de pertencimento e da relação entre seres humanos e natureza.

Segundo a produção, A Princesa dos Mares – O Musical “não apenas entretém, mas também propõe uma reflexão acessível sobre questões ambientais urgentes, de forma leve e envolvente para crianças e adultos”. A equipe criativa destaca que o espetáculo foi idealizado para dialogar com públicos de diferentes idades, oferecendo um ambiente que mistura fantasia, cultura e consciência ecológica.

A apresentação integra a programação de férias escolares no Recife, com foco em opções culturais acessíveis à população. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, por meio do site oficial do Teatro Luiz Mendonça na plataforma ByInti.