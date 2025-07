Festival Quariterê 2025 celebra histórias, cultura e protagonismo das mulheres negras com programação gratuita em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Oficinas, rodas de conversa, teatro e empreendedorismo negro estão entre as quase 70 atividades que movimentam o Festival Quariterê. A iniciativa, do Sesc Pernambuco, traz programação cultural gratuita durante todo o mês de julho, em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (25 de julho).

Sob o tema “Territórios de Afeto: histórias e resistências das mulheres negras”, esta edição será dedicada ao autocuidado como prática ancestral, política, coletiva e informacional. O festival ocorre no Grande Recife e na Zona da Mata Norte, com ações nas unidades de Santo Amaro, Santa Rita, Casa Amarela, Piedade, São Lourenço da Mata e Goiana.

Programação por unidade

Santa Rita

26/07 – 14h - Roda de Dança circular: Corpo presente

28/07 – 13h30 - Oficina de Dança: Corpo, Cuidado e Movimento, com Anne Costa

29/07 – 19h – Oficina de portfólio, com Salatiel Cícero

01/08 – 14h - Oficina de culinária afetiva

02/08 – 13h30 - Roda de Conversa: Mulheres Negras na Produção Musical Pernambucana (com Gabi do Carmo, Bione e Dany Myler)

02/08 – 16h30 - Espetáculo Agbará Obirin, Grupo Daruê Malungo

02/08 – 15h às 19h - Feira Ojà Afro Sesc: empreendedorismo, roda de conversa e música (entrada solidária: 1kg de alimento)

Santo Amaro

29/07 – 19h – Oficina de automassagem

30/07 – 15h – Mediação de leitura: Mulheres Negras na Literatura Brasileira, com Caroline Dáfine

31/07 – 15h – Roda de conversa sobre Autocuidado e Direitos Humanos, com Jacilene Souza

Casa Amarela

29/07 – 14h – Palestra sobre alimentação e saberes ancestrais, com Chef Tayná Maysa

29/07 a 02/08 – 14h às 17h – Exposição Museu da Parteira (Atelier de Artes)

30/07 – 17h – Cine Sesc: “Pequenos Guerreiros” (2022); 19h – “Um Dia com Jerusa” (2021)

01/08 – 15h – Roda de conversa: A Mulher na Cultura Popular, com mestras Nice Teles, Eliane Silva e Amazonas Silva

02/08 – 19h – Som em Pauta: Gabi da Pele Preta (Teatro Capiba)

São Lourenço da Mata

25/07 – 14h – Oficina "Corpo inteiro: cuidar de si para cuidar do mundo”

30/07 – 9h e 13h30 – Oficina “Quem eu sou", com Roma Júlia

31/07 – 9h – Contação de histórias e jogos africanos com Thays Meirely e Juliana Rocha

Piedade

26/07 – 9h – Clube de Leitura: Representatividade da mulher negra

29/07 – 19h – Palestra: Educação Afrocentrada, com Raíssa Conceição

31/07 – 15h – Roda “Histórias do Meu Povo”, com Roma Júlia

Goiana

28/07 – 19h – Exibição do filme União 7 Flexas e debate com a mestra Jeane Ferreira

29/07 – 19h – Roda de conversa sobre preservação de patrimônios e espaços de informação, com Angelita de Nascimento Silva

30/07 – 9h e 14h – Mediação de leitura: Bem-estar e Ancestralidade, com Fabiana Silva

01/08 – 13h – Oficina de Máscaras de Cavalo-Marinho, com Elisângela da Silva Barbosa

01/08 – 14h – Sarau Vozes da Mata, com Artezia e Crislaine Venceslau

Sobre o Sesc Pernambuco

Fundado em 1947, o Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Atua em todo o estado com 23 unidades fixas e oferece atividades gratuitas ou com preços acessíveis nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde.

Também dispõe do aplicativo Sesc-PE, que facilita o acesso a serviços, credenciais e programação. Saiba mais no site oficial: www.sescpe.org.br.

Serviço

Festival Quariterê 2025

Programação gratuita em unidades do Sesc no Grande Recife e Zona da Mata Norte

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (25 de julho)