Espetáculo homenageia obra e memória de Nelson Ferreira no Teatro Santa Isabel

Chega ao Teatro Santa Isabel o espetáculo “Evocação Nº8 – 70 anos da Evocação Nº1”, que homenageia a obra e legado de Nelson Ferreira 70 anos após a criação da chamada Evocação Nº 1. O evento acontece no dias 23 e 24 de julho, às 20h.

A obra mergulha nas memórias afetivas de Nelson Ferreira, grande compositor que contribuiu para a cena artística pernambucana. Com orquestra e música ao vivo, a montagem une dança e sonoridade para conduzir o público por uma narrativa emocional e histórica.

Nelson Ferreira é tema de espetáculo

O espetáculo "Evocação Nº8 – 70 anos da Evocação Nº1" tem como produção do Studio de Danças, sob a direção de Beatriz Gondra e Juliana Siqueira e direção artística de Kamila Cidrim.

A novidade é a estreia da obra Evocação Nº8, composta pelo maestro Rafael Marques em parceria com a letrista Lucia Helena Gondra, sobrinha do Maestro Nelson Ferreira, especialmente para esta montagem.

A nova composição reverencia a estética das evocativas anteriores, ao mesmo tempo em que aponta para a permanência e a renovação da cultura frevista.

Os ingressos para o espetáculo já estão à venda, no valor de R$ 45 (meia entrada) e R$ 90 (inteira), na bilheteria do teatro e também no site Guichê Web.