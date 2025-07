Enaldinho chega ao Classic Hall com o espetáculo inédito: "A Origem de Happy/Angry"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Enaldinho, um dos maiores nomes do YouTube no Brasil, chega ao Classic Hall, neste domingo, 27 de julho, para apresentar seu mais novo espetáculo teatral: “A Origem de Happy/Angry”. Os últimos ingressos estão à venda no site Guichê Live e na bilheteria da casa de shows, com valores a partir de R$ 80. A abertura da casa está programada para às 15h, e o início do show, às 17h30.

“A Origem de Happy/Angry” combina humor, ação, música e interatividade para contar uma narrativa inspiradora que, mesmo leve e envolvente, aborda temas profundos e relevantes — como o bullying e a busca pela autoestima — de forma acessível e emocionante para crianças, adolescentes e suas famílias.

Desta vez, o influenciador compartilha, por meio da ficção, partes de sua própria trajetória. O personagem Happy representa o jovem Enaldinho, um sonhador que deseja se tornar youtuber, mas precisa enfrentar diversos desafios para acreditar em si mesmo — incluindo Angry, sua contraparte que simboliza medos, inseguranças e momentos difíceis. A peça mostra que, por trás dos vídeos divertidos e criativos, existe um jovem que já enfrentou o bullying e transformou suas dores em força para vencer.

Serviço