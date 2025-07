Clássico "Um Sábado em 30" retorna ao Teatro do Parque em sessão única no dia 20

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Peça símbolo do teatro pernambucano ganha nova montagem com grandes nomes da cena local e novos talentos, sob direção de Roberto Oliveira

Após seu retorno em junho, o público pediu — e foi atendido. O clássico pernambucano Um Sábado em 30 está de volta para uma única sessão, no dia 20 de julho (domingo), às 19h, no Teatro do Parque.

Encenada por décadas pelo TAP – Teatro de Amadores de Pernambuco, sendo um grande sucesso de público e crítica, a peça retorna aos palcos com produção do Grupo Teatro de Raízes de Pernambuco e Capibaribe Produções. Agora sob nova direção de Roberto Oliveira, o espetáculo ganha uma montagem emocionante com nomes consagrados como Renato Phaelante, Clenira Melo, Isa Fernandes e Ivanildo Silva, além de novos talentos do grupo TRP – Teatro Raízes de Pernambuco.

A montagem busca manter a essência do texto original de Luiz Marinho, ao mesmo tempo em que insere dinâmicas cênicas mais rápidas, exigidas pelo ritmo atual. A peça continua a retratar com fidelidade os costumes, falas e causos de uma família do interior pernambucano de 1930, com momentos de canto e dança popular, reforçando a identificação do público com a cultura local.

“Estamos no aguardo de um lindo público, o retorno está sendo maravilhoso, fomos abraçados com um público lindo e caloroso, a expectativa está sendo a melhor possível. As pessoas que ainda não foram assistir, convido para conhecer uma história com muitas referências pernambucanas.” – destaca a atriz Clenira Melo.

Um pouco sobre a peça

A trama se passa durante a Revolução de 1930, tendo como pano de fundo uma família burguesa e conservadora da cidade de Timbaúba, que tenta impedir que suas filhas se envolvam com homens “de fora do padrão”. Paralelamente, o filho da casa se apaixona pela empregada doméstica, iniciando um romance cheio de encontros, conflitos, amor e rejeição.

Com elementos de comédia, crítica social e fofocas hilárias, o destaque vai para Sanana, uma senhorinha de 80 anos que domina a cena com tiradas afiadas e papel decisivo no desenrolar da trama.

Prepare-se para reviver ou conhecer um marco do teatro nacional, que promete emocionar, fazer rir e aquecer o coração do público pernambucano nesta apresentação única.