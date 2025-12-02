Shopping Recife brinda 45 anos com uma noite memorável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com chefs premiados e convidados importantes, o shopping apresentou avanços da expansão e reforçou posicionamento alinhado com a inovação

Clique aqui e escute a matéria

Um ano após o anúncio do Masterplan, o plano de expansão do Shopping Recife, o centro de compras celebrou seus 45 anos de forma simbólica: no Parque Gourmet, primeira etapa do projeto, inaugurada recentemente.

Localizado na área externa, o espaço reúne alguns dos nomes mais relevantes da gastronomia e pode ser acessado tanto pelo público do shopping quanto por quem circula pelo entorno. Já estão em funcionamento o Chiwake, Toscana Forneria, Terra, Cia do Chopp, Sushi Yoshi e o Brûlée, responsáveis por assinar o menu da celebração. O Zio e a Fazenda Churrascada, recém-chegados com a expansão, também integraram o cardápio da noite.

O evento reuniu um grande número de convidados, entre acionistas, sócios, lojistas, empresários, influenciadores da gastronomia e da cultura, jornalistas e nomes de destaque da cena política.

A apresentação ficou a cargo da influenciadora Camila Coutinho, que possui uma relação histórica com o Shopping Recife: foi ali que realizou seu primeiro estágio de moda, participou do primeiro Recife Fashion Week e inaugurou a primeira loja física da GE Beauty, em 2020.

Camila retornou ao palco do shopping após ter conduzido o lançamento do Masterplan, em 2024. A noite também teve discurso da presidente do Instituto Shopping Recife, Ione Costa, que destacou a importância dos sócios, parceiros e dos projetos de desenvolvimento social.

Para as crianças, o Novo Quintal preparou uma programação especial. A trilha sonora ficou por conta dos DJs Lala K e Damata, além da apresentação de Caike Souza, nome em ascensão na cena musical recifense.

Parque Gourmet

O Parque Gourmet reúne operações comandadas por chefs premiados e reconhecidos nacionalmente, como André Saburó (Sushi Yoshi), eleito duas vezes Sushiman do Ano pela Prazeres da Mesa; Pedro Godoy (Terra), que figura na lista dos 100 melhores restaurantes do país pela Revista Exame; e Biba Fernandes (Chiwake), referência na culinária peruana no Brasil.

Registros em livro

Os convidados receberam um livro comemorativo que narra a evolução do Shopping Recife, da concepção do empreendimento à inauguração do Parque Gourmet. A publicação reúne registros históricos, dados relevantes e bastidores marcantes dessas quatro décadas e meia.

Sobre o Shopping Recife e o Masterplan

Inaugurado em 1980, o Shopping Recife é pioneiro no varejo pernambucano e impulsionou um novo eixo socioeconômico na Zona Sul da capital. Com sociedade formada por JCPM, Allos, Magus e Milburn, o empreendimento reúne mais de 450 lojas, mais de 90 operações de alimentação, 14 salas de cinema, centro médico, áreas para eventos e o ParCão, um parque pet ao ar livre com 1.400 m².

O Masterplan, que será implementado em fases ao longo dos próximos anos, prevê investimento inicial de R$ 250 milhões nas duas primeiras entregas: o Parque Gourmet e o Recife MedCenter, previsto para 2027.