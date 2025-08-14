fechar
Kaio Jorge comemora aniversário de 1 ano da filha com show de "Som de Faculdade" no Recife

Kaio Jorge celebra o aniversário de 1 ano da filha Athena no Recife com festa animada na Vila Apipucos e show do grupo Som de Faculdade.

Por Catêrine Costa Publicado em 14/08/2025 às 10:46
Kaio Jorge e Som da Faculdade
Kaio Jorge e Som da Faculdade - Divulgação

O atleta do Cruzeiro, Kaio Jorge, comemorou o aniversário de 1 ano da filha, Athena, com um festão na Vila Apipucos, no Recife. O evento reuniu familiares e amigos próximos.

A comemoração teve como atração principal o grupo Som de Faculdade, que se destaca no cenário musical nacional. Conhecidos pelo repertório animado e pela presença de palco, os músicos embalaram a celebração com diversos sucessos.

Entre as músicas apresentadas, esteve o hit Havaianas, um dos mais ouvidos do país nas plataformas digitais. A apresentação marcou o ponto alto da festa e animou os convidados durante toda a noite.

