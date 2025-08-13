Exposição "Inferno – Cânticos" chega ao Ato 2 na Galeria Garrido, no Recife
Exposição coletiva "Inferno – Cânticos" realizou Ato 2 na Galeria Garrido nesta quarta reunindo 37 artistas em uma parceria inédita entre galerias
Na noite desta quarta-feira (13), a Galeria Garrido recebeu o Ato 2 da exposição coletiva “Inferno – Cânticos”, que reuniu obras de 37 artistas em uma parceria inédita com a Amparo 60, sob curadoria de Rita Vênus.
Após a abertura do Ato 1 na Amparo 60, no dia 6 de agosto, o público conferiu o segundo ato da mostra, que explorou a Divina Comédia de Dante Alighieri e os temas sagrado, erótico e litúrgico, em obras que foram de pinturas a instalações.
A curadora Rita Vênus mergulhou nos acervos das galerias e identificou “pontos de conversa, diálogos e oposições” entre as obras, encontrando na figura de Minos — o demônio que julga as almas no Canto V — uma metáfora para a exposição.
O Ato 2 incluiu 26 artistas, com três obras repetidas do Ato 1, e contou com trabalhos inéditos de Fefa Lins, Amorí, Aoruaura e Cristiano Lenhardt. A mostra propôs uma verdadeira descida aos infernos, com cada galeria funcionando como um círculo dantesco. “O litúrgico é posto como linguagem da afetação... o altar virou palco, a oração, gozo e grito”, descreveu Rita Vênus.
Entre os suportes, predominaram pinturas de grandes dimensões, mas houve também desenhos, instalações — incluindo uma na área externa da Garrido — e obras que reelaboraram símbolos religiosos com materiais inusitados.
A parceria entre Amparo 60 e Garrido marcou um momento de convergência no mercado de arte. Armando Garrido, fundador da Galeria Garrido, destacou: “Estamos muito felizes em oficializar nossa parceria com a Amparo 60 realizando um projeto tão potente. Acreditamos que em coletividade alcançamos mais espaços.” Lúcia Santos, da Amparo 60, complementou: “Foi uma alegria celebrar esse encontro entre a Amparo e a Garrido!”
Rita Vênus ressaltou que a aproximação aqueceu o cenário e oxigenou os acervos, possibilitando diálogos que antes não seriam possíveis.
Artistas participantes
Abelardo da Hora, Alexandre Nóbrega, Alex Flemming, Alice Vinagre, Amorí, Ana Neves, Anti Ribeiro, Aoruaura, Bisoro, Célio Braga, Charles Lessa, Clara Moreira, Cristiano Lenhardt, Diogum, Elias Santos, Fefa Lins, Fernando Augusto, Gilvan Barreto, JEAN, João Câmara, José Cláudio, José Patrício, Laura Pascoal, Letícia Lopes, Luiz Barroso, Luiz Hermano, Marcela Dias, Marcelo Silveira, Marcelo Solá, Marlan Cotrim, Martinho Patrício, Mitsy Queiroz, Ramsés Marçal, Raul Córdula, Rodolfo Mesquita, Tatiana Móes e Tetê.
Serviço:
Evento: Ato 2 da exposição “Inferno – Cânticos”
Data: 13 de agosto de 2025
Local: Galeria Garrido, Recife, PE
