Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Em uma edição especial de Dia dos Pais, o 'Por Dentro, com Juliana Lins' bate um papo descontraído com o pai e artista plástico Aslan Cabral. A conversa será dividida em três partes, publicadas nos dias 4, 6 e 8 de agosto.

A série surge com a proposta de lançar um olhar afetivo para figuras públicas e revelar sua verdadeira essência, a partir do compartilhamento de histórias e sentimentos humanos.

'Por Dentro, com Juliana Lins' recebe Aslan Cabral em especial de Dia dos Pais - Dayvison Nunes

'Por Dentro, com Juliana Lins'

O projeto 'Por Dentro, com Juliana Lins' se propõe a ir além de entrevistas, constituindo um espaço de escuta e afeto. Apresentada por Juliana Lins, a série estreou em julho como uma collab com o Jornal do Commercio, por meio do blog Social1. Os episódios em vídeo poderão ser acompanhados pelos perfis do Instagram @pordentrocomjulianalins e @blogsocial1.

'Por Dentro, com Juliana Lins' recebe Aslan Cabral em especial de Dia dos Pais - Dayvison Nunes

"Quero falar de arte, de memória, de vida. Do que nos humaniza num mundo cada vez mais automático. Cada encontro será registrado com o mesmo cuidado e beleza que coloco em tudo o que faço — e, acima de tudo, com amor", explica Juliana, que viveu uma trajetória marcada pela busca por cultura, humanidade e afetividades.