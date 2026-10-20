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Big techs e eleições

Por Rádio Jornal Publicado em 20/10/2026 às 10:08
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (20), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o diretor executivo da Bites, Manoel Fernandes, sobre a repercussão do debate presidencial da Band nas redes sociais. O advogado e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco, Pedro Silveira, conversa sobre a influência da Meta nas eleições.

 

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