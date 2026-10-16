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O futuro dos contratos de trabalho

Por Rádio Jornal Publicado em 16/10/2026 às 10:19
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta sexta-feira (16), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado e consultor trabalhista, Marcos Alencar, sobre a escala 6 x 1. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

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