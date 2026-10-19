fechar
Podcast | Notícia

Produtividade de um debate presidencial

Por Rádio Jornal Publicado em 19/10/2026 às 9:49
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta segunda-feira (19), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Adriano Oliveira, sobre o debate presidencial na band. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

Leia também

O futuro dos contratos de trabalho
PASSANDO A LIMPO

O futuro dos contratos de trabalho
Prioridades do próximo governo
PASSANDO A LIMPO

Prioridades do próximo governo

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br