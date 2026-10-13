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Avanço da direita

Por Rádio Jornal Publicado em 13/10/2026 às 10:05
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (13), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Adriano Oliveira, sobre o avanço do PL no Congresso. O Deputado Federal, presidente do PT-PE e 1º secretário da Câmara dos Deputados, Carlos Veras (PT-PE), fala sobre a campanha de Lula no 2º turno.

 

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