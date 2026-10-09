fechar
Podcast | Notícia

Coordenação, campanha e rede sociais

Por Rádio Jornal Publicado em 09/10/2026 às 9:53
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta sexta-feira (09), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o diretor executivo da Bites (empresa de análise de dados), Manoel Fernandes, sobre a campanha do segundo turno das Eleições 2026. O Deputado Federal, Mendonça Filho (PL), detalha a coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

Leia também

Estratégias para o 2º turno
PASSANDO A LIMPO

Estratégias para o 2º turno
Coordenação com foco no 2º turno
PASSANDO A LIMPO

Coordenação com foco no 2º turno

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br