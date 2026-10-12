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Estratégias de desinformação

Por Rádio Jornal Publicado em 12/10/2026 às 10:10
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta segunda-feira (12), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Karoline Fernandes, conversa sobre o desenvolvimento de um jogo on-line que ensina a reconhecer estratégias de desinformação. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

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