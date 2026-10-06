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Virose: sintomas e cuidados

Por Rádio Jornal Publicado em 06/10/2026 às 7:54
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Consultório do Rádio Livre: Nos últimos meses, tornou-se comum ver pessoas com sintomas gripais persistentes no trabalho, escola e faculdade. Nesta edição do programa, a apresentadora Anne Barretto conversa com especialistas sobre essa virose. Será que é um novo vírus?

De acordo com o médico integrante da diretoria da sociedade pernambucana de clínica médica, dr. Jorge Carvalho, não há uma necessidade em saber se é um vírus novo ou não. O fato é que essa virose é demorada e é natural que as pessoas fiquem com alguns sintomas pós-virose.

Já a médica infectologista, mestre em medicina tropical, dra. Ana Paula Henriques, explica que os vírus mais graves, que podem circular entre a população, são o da a influenza e a COVID-19. No entanto, a doutora explica que a vacina pode diminuir a força do vírus.

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