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Outubro Rosa e o conscientização do câncer de mama

Por Rádio Jornal Publicado em 02/10/2026 às 8:37
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Consultório do Rádio Livre: Com a chegada do mês de outubro, levanta-se a bandeira rosa de conscientização do câncer de mama. Essa pauta ganha espaço nesta edição do programa, que fala sobre como mulheres e pessoas com mamas podem se prevenir da doença.

Segundo a médica mastologista, mestre e doutora em biologia molecular, dra. Ana Beatriz Albuquerque, a incidência de câncer de mama vem crescendo em Pernambuco.

Já a médica ginecologista, preceptora e colposcopista, dra. Carolina Valença, explica que uma das formas de prevenção está na ida ao ginecologista para identificar fatores de risco.

De acordo com a radiologista Beatriz Maranhão, o principal fator de risco para se ter a doença é ter mamas e ter uma idade mais avançada.

 

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