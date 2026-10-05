Neuroma de Morton em pauta
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Consultório do Rádio Livre: É natural que muitas pessoas já tenham sentido uma dor ou desconforto no calcanhar. Na maioria das vezes, esse problema pode ser o calçado ou outro problema, como é o caso do neuroma de Morton. Nesta edição do programa, Anne Barretto conversa com especialistas sobre o assunto.
Na conversa, o médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, dr. Carlos Henrique Magalhães, explica que o neuroma é uma dor, dormência ou sensação de choque mais comum de ocorrer nas partes do dedo do pé. Segundo ele, no entanto, nem toda dor é neuroma.
Já o também médico ortopedista e traumatologista, dr. Fernandes Arteiro, destaca que esse problema é muito frequente em consultórios. Segundo ele, o espessamento do nervo tem ligação com a estrutura corporal da pessoa.