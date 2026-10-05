fechar
Podcast | Notícia

Neuroma de Morton em pauta

Por Rádio Jornal Publicado em 05/10/2026 às 7:57
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: É natural que muitas pessoas já tenham sentido uma dor ou desconforto no calcanhar. Na maioria das vezes, esse problema pode ser o calçado ou outro problema, como é o caso do neuroma de Morton. Nesta edição do programa, Anne Barretto conversa com especialistas sobre o assunto.

Na conversa, o médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, dr. Carlos Henrique Magalhães, explica que o neuroma é uma dor, dormência ou sensação de choque mais comum de ocorrer nas partes do dedo do pé. Segundo ele, no entanto, nem toda dor é neuroma.

Já o também médico ortopedista e traumatologista, dr. Fernandes Arteiro, destaca que esse problema é muito frequente em consultórios. Segundo ele, o espessamento do nervo tem ligação com a estrutura corporal da pessoa.

Leia também

Outubro Rosa e o conscientização do câncer de mama
CONSULTÓRIO

Outubro Rosa e o conscientização do câncer de mama
Afta: causas, tratamentos e prevenção
CONSULTÓRIO

Afta: causas, tratamentos e prevenção

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br