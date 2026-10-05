Composição do parlamento
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O resultado consolidado da votação no primeiro turno das eleições gerais aponta para uma renovação no parlamento brasileiro. Na Câmara dos Deputados, a próxima legislatura, que se inicia em 2027, terá 183 parlamentares em primeiro mandato. Já no Senado, dos 32 atuais senadores que tentaram a reeleição, apenas 14 conseguiram um novo mandato.
Também houve renovação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), de 41%. No debate desta segunda-feira (05), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a formação do novo parlamento e o que as urnas indicam acerca do comportamento do eleitor brasileiro.
Participam o Phd em ciência política, advogado e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) André Régis, o advogado, cientista político e professor de direito constitucional e eleitoral Felipe Ferreira Lima e o cientista político e professor universitário Hely Ferreira.