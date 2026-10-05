Composição do parlamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O resultado consolidado da votação no primeiro turno das eleições gerais aponta para uma renovação no parlamento brasileiro. Na Câmara dos Deputados, a próxima legislatura, que se inicia em 2027, terá 183 parlamentares em primeiro mandato. Já no Senado, dos 32 atuais senadores que tentaram a reeleição, apenas 14 conseguiram um novo mandato.

Também houve renovação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), de 41%. No debate desta segunda-feira (05), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a formação do novo parlamento e o que as urnas indicam acerca do comportamento do eleitor brasileiro.

Participam o Phd em ciência política, advogado e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) André Régis, o advogado, cientista político e professor de direito constitucional e eleitoral Felipe Ferreira Lima e o cientista político e professor universitário Hely Ferreira.