Debate Band/Estadão do 2º turno entre Flávio Bolsonaro e Lula será dia 18 de outubro

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Inicialmente previsto para o dia 11, o debate da Band/Estadão foi remanejado para o dia 18 após consultas feitas pela produção do debate

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A Band e o Estadão marcaram para o dia 18 de outubro a realização do debate presidencial de segundo turno entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro, com início previsto para as 20 horas, acontecerá uma semana antes de os eleitores voltarem às urnas para escolher o próximo presidente do País.

Espectadores poderão acompanhar o debate em tempo real pelo site e aplicativo do Estadão e ao vivo na Band. Participam da iniciativa também um pool de veículos de imprensa, composto pelas emissoras de rádio e televisão Cultura, Gazeta e Jovem Pan além do YouTube.

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Inicialmente previsto para o dia 11, o debate foi remanejado para o dia 18 após consultas feitas pela produção do debate. A organização e as campanhas seguem em contato para definir as regras e o formato do encontro.

O senador do PL afirmou nesta terça-feira, 6, que participará dos debates no segundo turno.

"Eu já queria ter participado no primeiro turno de debates com o Lula. Vou participar de debates. Eu acho que são importantes. É o que eu sempre quis, eu quero comparar os programas de governo, eu quero comparar os governos do Lula com o nosso governo, e eu tenho a convicção de que a gente vai ser vitorioso nesse debate" afirmou o senador.

Flávio Bolsonaro recebeu 56.104.503 votos, correspondentes a 47 03% dos votos válidos no primeiro turno da disputa pelo Palácio do Planalto. Lula teve 53.879.538 votos, ou 45,16% dos votos válidos.

O senador liderou a corrida com quase 2 pontos porcentuais de vantagem, com 2,2 milhões de votos a mais do que o petista, que disputa a reeleição. Augusto Cury, candidato do Avante na corrida presidencial, terminou com 2,89% dos votos válidos, seguido por Renan Santos (Missão), com 2,24%; e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,18%. Os demais candidatos somados tiveram menos de 1%.

Relembre o debate Band/Estadão do 1º turno

O confronto de postulantes ao Palácio do Planalto no primeiro turno foi marcado pelas ausências de Lula e do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois foram alvos de críticas dos demais participantes.

Renan Santos (Missão) chegou à sede da Band exibindo duas fraldas com os nomes de Lula e Flávio, antes mesmo do embate começar. Durante o evento, Ronaldo Caiado (PSD) explorou os escândalos envolvendo o Banco Master, Daniel Vorcaro e o filme Dark Horse para criticar Flávio Bolsonaro.

Os debatedores também usaram a fraude no INSS, que envolve o filho mais velho de Lula e a lobista Roberta Luchsinger, para atingir o presidente da República. Assim como Lula e Flávio, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) não participou do debate no primeiro turno, alegando que o encontro teria perdido o propósito sem a presença dos então líderes da corrida presidencial.



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