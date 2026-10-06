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Podcast | Notícia

Escudo das américas e a segurança pública no Brasil

Por Rádio Jornal Publicado em 06/10/2026 às 12:43
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Rádio Jornal

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O avanço de facções criminosas para além das fronteiras nacionais tem ampliado o debate sobre a necessidade de cooperação internacional no combate ao crime organizado. É nesse cenário que surge o Escudo das Américas, proposta liderada pelos Estados Unidos e que pretende reunir países do continente em uma estratégia conjunta contra cartéis e outras organizações criminosas. No Brasil, a discussão também envolve soberania nacional, controle das fronteiras e os limites da cooperação com forças estrangeiras.

No Debate desta terça-feira (06), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre até que ponto uma aliança internacional pode fortalecer o combate ao crime organizado no país e quais os riscos de o brasil aderir a uma estratégia de segurança liderada pelos estados unidos.

Participam o juiz de direito aposentado Adeildo Nunes, o pesquisador, consultor e especialista em governança, estratégias e sistemas de segurança pública, pesquisador do Laboratório de Governança, Risco e Conformidade (Labgrc/UFPE) e do Laboratório de Apoio à Criação e Inovação (Lacai/UFPE), Armando Nascimento, e a socióloga, cientista social e coordenadora executiva do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (Gajop) em Pernambuco, Edna Jatobá.

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