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Lipedema: causas e tratamentos

Por Rádio Jornal Publicado em 29/09/2026 às 7:52
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Consultório do Rádio Livre: O lipedema é uma condição vascular crônica caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura, sobretudo nas pernas, coxas e quadris. Em 2022 foi reconhecido como doença pela OMS. Apesar disso, essa condição ainda gera muitas dúvidas na população.

O especialista em angiologia e cirurgia vascular, cirurgia endovascular e radiologia intervencionista, dr. Nelson Coutinho, detalha que muitas mulheres suspeitam ter a doença devida uma perna mais grossa. Ele alerta, no entanto, que na maioria das vezes isso é genética.

O cirurgião vascular e especialista em doenças venosas com foco em tratamento minimamente invasivo, dr. Rodrigo Canto, ressalta as diferenças entre lipedema e celulite. Um dos sintomas para a identificação do lipedema está na dor, mas o diagnóstico mesmo é clínico.

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