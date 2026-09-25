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O que é a doença mão-pé-boca?

Por Rádio Jornal Publicado em 25/09/2026 às 7:10
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Consultório do Rádio Livre: A pedido de uma ouvinte da Rádio Jornal, esta edição do programa fala sobre a doença mão-pé-boca, comum em crianças pequenas e também muito contagiosa. A apresentadora Anne Barretto conversa com especialistas sobre o assunto.

Segundo a médica pediatra e neonatologista, dra. Amanda Pereira Duncan, a doença é causada por um vírus e por isso é passada tão facilmente. Ela vai causar lesões na pele que são dolorosas e podem até coçar. Apesar disso, a doença se manifesta em outros lugares do corpo, além do pé, mão e boca.

A médica infectologista pediátrica, dra. Alexandra Costa, explica que o contato ocorre através das gotículas respiratórias. De acordo com a doutora, uma criança com essa doença não deve ter contato com outras, além de sempre higienizar as mãos.

 

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