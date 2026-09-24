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Repouso após cirurgia de hérnia inguinal

Por Rádio Jornal Publicado em 24/09/2026 às 8:21
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Consultório do Rádio Livre: De acordo com a Sociedade Brasileira de Hérnia, a hérnia inguinal afeta mais de 21 milhões de brasileiros ao longo da vida. Essa condição vira pauta no programa, que trata sobre os sintomas, cuidados e direitos de uma pessoa com hérnia inguinal.

O cirurgião especialista em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo, com pós-graduação em cirurgia das hérnias inguinais e crurais, dr. Pedro Gonzaga, detalha que os primeiros sintomas estão ligados a um desconforto perto da virilha.

Já o advogado previdenciarista, mestrando em direito previdenciário e especialista em direito constitucional, dr. Almir Reis, explica que o direito para pessoas com hérnia inguinal aparece caso o problema incapacite a pessoa de executar as demandas.

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