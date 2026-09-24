Repouso após cirurgia de hérnia inguinal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: De acordo com a Sociedade Brasileira de Hérnia, a hérnia inguinal afeta mais de 21 milhões de brasileiros ao longo da vida. Essa condição vira pauta no programa, que trata sobre os sintomas, cuidados e direitos de uma pessoa com hérnia inguinal.

O cirurgião especialista em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo, com pós-graduação em cirurgia das hérnias inguinais e crurais, dr. Pedro Gonzaga, detalha que os primeiros sintomas estão ligados a um desconforto perto da virilha.

Já o advogado previdenciarista, mestrando em direito previdenciário e especialista em direito constitucional, dr. Almir Reis, explica que o direito para pessoas com hérnia inguinal aparece caso o problema incapacite a pessoa de executar as demandas.