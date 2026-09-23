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Podcast | Notícia

Os impactos da menopausa na vida das mulheres

Por Rádio Jornal Publicado em 23/09/2026 às 7:49
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Consultório do Rádio Livre: A pedido de um ouvinte da Rádio Jornal, esta edição do programa fala sobre a menopausa, fase em que ocorre a última menstruação espontânea da vida de uma mulher. A apresentadora Anne Barretto aborda a temática junto a duas especialistas.

A médica endocrinologista, especialista em clínica médica, dra. Ivanilde Vasconcelos Cavalcanti, destaca que a menopausa pode interferir na libido, por conta das alterações dos hormônios.

Já a médica ginecologista, dra. Míriam Scognamiglio, detalha que a queda progressiva do estrogênio (hormônio sexual feminino) e a paciente já pode ter sintomas antes mesmo de entrar na menopausa: ondas de calor, suor noturna, ressecamento vaginal etc.

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