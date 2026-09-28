fechar
Podcast | Notícia

O que vale mais: tempo de exercício ou intensidade?

Por Rádio Jornal Publicado em 28/09/2026 às 7:25
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: Um estudo feito por brasileiros e americanos aponta que se adultos se exercitarem por no mínimo 10 minutos, milhares de casos de demência podem ser evitados. No entanto, o que vale mais: tempo de exercício ou intensidade?

Segundo o personal trainer, nutricionista com pós-graduação em nutrição clínica e esportiva, metabolismo e fisiologia do esporte, Adriano de Lima Guaraná, não existe uma resposta certa, pois cada pessoa tem uma condição física diferente.

Já o profissional de educação física e especialista em grupos especiais e doenças crônicas não transmissíveis, André Gregório de Macêdo, detalha que antes de qualquer diálogo entre tempo e intensidade, o primeiro passo é começar. De acordo com ele, o próximo passo é criar hábitos.

Leia também

O que é a doença mão-pé-boca?
CONSULTÓRIO

O que é a doença mão-pé-boca?
Repouso após cirurgia de hérnia inguinal
CONSULTÓRIO

Repouso após cirurgia de hérnia inguinal

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br