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O futuro do STF

Por JC Publicado em 21/09/2026 às 12:09
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Debate da Super Manhã: O Supremo Tribunal Federal vive um momento decisivo. Investigações, decisões de grande repercussão e mudanças no cenário político podem influenciar os próximos capítulos da Corte. Diante desse cenário, os processos em andamento podem repercutir nacionalmente e trazer novos desafios para a relação entre os Poderes na próxima legislatura.

No debate desta segunda-feira (21), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as investigações envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), as decisões dos magistrados, a composição da Corte para a próxima legislatura e os próximos passos da Suprema Corte.

Participam o jurista e cientista político, André Regis, o cientista político e professor titular da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Ernani Carvalho, e o professor e procurador regional da República do Ministério Público Federal, Wellington Saraiva.

 

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