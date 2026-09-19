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Transmissão Sport x Juventude na Rádio Jornal: acompanhe ao vivo pela 29ª rodada

Escrete de Ouro prepara jornada esportiva para o duelo deste sábado (19), pela Série B do Campeonato Brasileiro; partida começa às 16h30, na Ilha

Por Thiago Seabra Publicado em 19/09/2026 às 15:41
Barletta, atacante do Sport
Barletta, atacante do Sport - Paulo Paiva/Sport

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Sport x Juventude se enfrentam neste sábado (19), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife.

Para quem deseja acompanhar todos os detalhes do confronto, a Rádio Jornal preparou uma jornada esportiva especial com o Escrete de Ouro. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal da emissora no YouTube e também pelo aplicativo JC PE.

Transmissão Sport x Juventude na Rádio Jornal

A cobertura da Rádio Jornal acompanha a partida desde os momentos que antecedem a bola rolar e traz as principais informações do duelo pela Série B.

  • Jogo: Sport x Juventude
  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 29ª
  • Data: sábado, 19 de setembro
  • Horário: 16h30
  • Local: Ilha do Retiro, Recife
  • Transmissão: Rádio Jornal, pelo YouTube e aplicativo JC PE

Como chega o Sport para o jogo?

O Sport chega para o confronto depois de perder por 2 a 1 para o CRB, fora de casa. O resultado manteve o Leão com 41 pontos na classificação e impediu uma aproximação maior da equipe em relação ao grupo de acesso.

Para o duelo com o Juventude, Mariano Soso deve promover mudanças na escalação. No meio-campo, Willian Oliveira e Fernando Sobral aparecem como candidatos às vagas de Zé Gabriel e Biel.

Na defesa, Marcelo Ajul deve retornar à posição de origem, formando a dupla de zaga com Marcelo Benevenuto. Com isso, Augusto Pucci tende a assumir a lateral direita.

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Juventude chega na parte de cima da tabela

O Juventude chega ao confronto com 50 pontos e aparece na disputa pelas primeiras posições da Série B. A equipe gaúcha também está na briga pelo acesso direto e pelo título da competição.

Nos últimos dez jogos, o Juventude soma quatro vitórias e quatro empates, além de duas derrotas. Na rodada anterior, porém, perdeu por 2 a 0 para o Athletic Club.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.