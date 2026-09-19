Transmissão Sport x Juventude na Rádio Jornal: acompanhe ao vivo pela 29ª rodada
Escrete de Ouro prepara jornada esportiva para o duelo deste sábado (19), pela Série B do Campeonato Brasileiro; partida começa às 16h30, na Ilha
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Sport x Juventude se enfrentam neste sábado (19), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife.
Para quem deseja acompanhar todos os detalhes do confronto, a Rádio Jornal preparou uma jornada esportiva especial com o Escrete de Ouro. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal da emissora no YouTube e também pelo aplicativo JC PE.
Transmissão Sport x Juventude na Rádio Jornal
A cobertura da Rádio Jornal acompanha a partida desde os momentos que antecedem a bola rolar e traz as principais informações do duelo pela Série B.
- Jogo: Sport x Juventude
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
- Rodada: 29ª
- Data: sábado, 19 de setembro
- Horário: 16h30
- Local: Ilha do Retiro, Recife
- Transmissão: Rádio Jornal, pelo YouTube e aplicativo JC PE
Como chega o Sport para o jogo?
O Sport chega para o confronto depois de perder por 2 a 1 para o CRB, fora de casa. O resultado manteve o Leão com 41 pontos na classificação e impediu uma aproximação maior da equipe em relação ao grupo de acesso.
Para o duelo com o Juventude, Mariano Soso deve promover mudanças na escalação. No meio-campo, Willian Oliveira e Fernando Sobral aparecem como candidatos às vagas de Zé Gabriel e Biel.
Na defesa, Marcelo Ajul deve retornar à posição de origem, formando a dupla de zaga com Marcelo Benevenuto. Com isso, Augusto Pucci tende a assumir a lateral direita.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Juventude chega na parte de cima da tabela
O Juventude chega ao confronto com 50 pontos e aparece na disputa pelas primeiras posições da Série B. A equipe gaúcha também está na briga pelo acesso direto e pelo título da competição.
Nos últimos dez jogos, o Juventude soma quatro vitórias e quatro empates, além de duas derrotas. Na rodada anterior, porém, perdeu por 2 a 0 para o Athletic Club.