Transmissão Sport x Juventude na Rádio Jornal: acompanhe ao vivo pela 29ª rodada

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Escrete de Ouro prepara jornada esportiva para o duelo deste sábado (19), pela Série B do Campeonato Brasileiro; partida começa às 16h30, na Ilha

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Sport x Juventude se enfrentam neste sábado (19), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife.

Para quem deseja acompanhar todos os detalhes do confronto, a Rádio Jornal preparou uma jornada esportiva especial com o Escrete de Ouro. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal da emissora no YouTube e também pelo aplicativo JC PE.

Transmissão Sport x Juventude na Rádio Jornal

A cobertura da Rádio Jornal acompanha a partida desde os momentos que antecedem a bola rolar e traz as principais informações do duelo pela Série B.

Jogo: Sport x Juventude

Sport x Juventude Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Série B do Campeonato Brasileiro Rodada: 29ª

29ª Data: sábado, 19 de setembro

sábado, 19 de setembro Horário: 16h30

16h30 Local: Ilha do Retiro, Recife

Ilha do Retiro, Recife Transmissão: Rádio Jornal, pelo YouTube e aplicativo JC PE

Como chega o Sport para o jogo?

O Sport chega para o confronto depois de perder por 2 a 1 para o CRB, fora de casa. O resultado manteve o Leão com 41 pontos na classificação e impediu uma aproximação maior da equipe em relação ao grupo de acesso.

Para o duelo com o Juventude, Mariano Soso deve promover mudanças na escalação. No meio-campo, Willian Oliveira e Fernando Sobral aparecem como candidatos às vagas de Zé Gabriel e Biel.

Na defesa, Marcelo Ajul deve retornar à posição de origem, formando a dupla de zaga com Marcelo Benevenuto. Com isso, Augusto Pucci tende a assumir a lateral direita.

Juventude chega na parte de cima da tabela

O Juventude chega ao confronto com 50 pontos e aparece na disputa pelas primeiras posições da Série B. A equipe gaúcha também está na briga pelo acesso direto e pelo título da competição.

Nos últimos dez jogos, o Juventude soma quatro vitórias e quatro empates, além de duas derrotas. Na rodada anterior, porém, perdeu por 2 a 0 para o Athletic Club.