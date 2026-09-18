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Frevo fora de época

Por JC Publicado em 18/09/2026 às 12:18
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Debate da Super Manhã: Quem pensa que o frevo tira férias depois do Carnaval ainda não percebeu que, em Pernambuco, esse ritmo não depende do calendário. Mais do que uma trilha sonora carnavalesca, ele é trabalho, memória e criação. E, quando a folia de momo termina, a manifestação cultural pernambucana segue em outros palcos, sem perder o passo.

No debate desta sexta-feira (18), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o frevo como profissão e sobre o circuito permanente dessa expressão musical, que pulsa além do período carnavalesco. Participam o coordenador de memória do Paço do Frevo, Luiz Vinícius Maciel, e os cantores e compositores, Almir Rouche e André Rio.

 

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