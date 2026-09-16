Até onde vai o direito do consumidor?
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Debate da Super manhã: Cobranças indevidas, produtos com defeito, dificuldades para cancelar contratos, informações pouco claras e o mau atendimento estão entre os problemas que fazem parte da rotina de muitos consumidores. Mas, até onde vai o direito de quem compra ou contrata?
No debate desta quarta-feira (16), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a defesa nas relações de consumo, o atendimento prestado ao cliente, a dificuldade para resolver problemas e a proteção jurídica para quem compra e contrata produtos e serviços.
Participam o gerente-geral do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon-PE), Antônio Carlos Cavalcanti; o advogado e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE), Joaquim Guerra; e o advogado especialista em Direito do Consumidor, Hugo Calazans.