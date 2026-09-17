Carro próprio: entre o conforto e o bolso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Debate da Super Manhã: Ter um carro próprio representa, para muitos brasileiros, conforto, autonomia e praticidade. Mas, antes de girar a chave, é preciso fazer as contas. O valor da compra é apenas o começo de uma lista que inclui combustível, impostos, seguro, manutenção, estacionamento e até a desvalorização do veículo.

Ao mesmo tempo, o avanço dos aplicativos de transporte e a busca por melhorias no transporte público ampliam as possibilidades de mobilidade e colocam uma nova questão na ponta do lápis: vale mais a pena possuir um carro ou pagar apenas pelos deslocamentos quando necessário?

No debate desta quinta-feira (17), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os altos valores para a compra de carros e os impostos vinculados à aquisição, os custos necessários para manter um automóvel, as vantagens e desvantagens de ter um carro próprio e se, diante de outras formas de mobilidade, compensa abrir mão do veículo em prol de alternativas de transporte.

Participam o consultor do setor automotivo, palestrante e diretor da ALPHA Consultoria, Alexandre Costa; o doutor em Economia, professor da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco (FCAP-UPE) e Auditor da UFPE, Joebson Maurilio; e o jornalista especialista em veículos e apresentador do programa Carro Arretado da TV Jornal, Silvio Menezes.

