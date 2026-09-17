Carro próprio: entre o conforto e o bolso
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Debate da Super Manhã: Ter um carro próprio representa, para muitos brasileiros, conforto, autonomia e praticidade. Mas, antes de girar a chave, é preciso fazer as contas. O valor da compra é apenas o começo de uma lista que inclui combustível, impostos, seguro, manutenção, estacionamento e até a desvalorização do veículo.
Ao mesmo tempo, o avanço dos aplicativos de transporte e a busca por melhorias no transporte público ampliam as possibilidades de mobilidade e colocam uma nova questão na ponta do lápis: vale mais a pena possuir um carro ou pagar apenas pelos deslocamentos quando necessário?
No debate desta quinta-feira (17), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os altos valores para a compra de carros e os impostos vinculados à aquisição, os custos necessários para manter um automóvel, as vantagens e desvantagens de ter um carro próprio e se, diante de outras formas de mobilidade, compensa abrir mão do veículo em prol de alternativas de transporte.
Participam o consultor do setor automotivo, palestrante e diretor da ALPHA Consultoria, Alexandre Costa; o doutor em Economia, professor da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco (FCAP-UPE) e Auditor da UFPE, Joebson Maurilio; e o jornalista especialista em veículos e apresentador do programa Carro Arretado da TV Jornal, Silvio Menezes.