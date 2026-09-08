IA e Eleições
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Debate da Super Manhã: Vídeos que parecem reais, vozes clonadas, imagens criadas em poucos segundos e informações produzidas por inteligência artificial (IA) já fazem parte da realidade das redes sociais. Em período eleitoral, essas ferramentas podem transformar a forma como candidatos se comunicam com os eleitores, mas também levantam preocupações sobre desinformação, manipulação e influência do voto.
No debate desta terça-feira (8), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as determinações do TSE, o uso da IA nas propagandas eleitorais, a transparência e a fiscalização da tecnologia aplicada e o que muda nas eleições com o avanço da inteligência artificial.
Participam o procurador da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e doutor em Direito Eleitoral, Paulo Pinto; o professor e pesquisador do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE), Cleber Zanchettin; e da jornalista e pesquisadora em inteligência artificial, Wanessa Andrade.