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IA e Eleições

Por JC Publicado em 08/09/2026 às 12:08
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Debate da Super Manhã: Vídeos que parecem reais, vozes clonadas, imagens criadas em poucos segundos e informações produzidas por inteligência artificial (IA) já fazem parte da realidade das redes sociais. Em período eleitoral, essas ferramentas podem transformar a forma como candidatos se comunicam com os eleitores, mas também levantam preocupações sobre desinformação, manipulação e influência do voto.

No debate desta terça-feira (8), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as determinações do TSE, o uso da IA nas propagandas eleitorais, a transparência e a fiscalização da tecnologia aplicada e o que muda nas eleições com o avanço da inteligência artificial.

Participam o procurador da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e doutor em Direito Eleitoral, Paulo Pinto; o professor e pesquisador do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE), Cleber Zanchettin; e da jornalista e pesquisadora em inteligência artificial, Wanessa Andrade.

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